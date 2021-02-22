سائقو شاحنات نقل الفوسفات يعتصمون في الكرك

هشال العضايلة

الكرك- اعتصم اليوم الاثنين عشرات من سائقي وأصحاب شاحنات نقل الفوسفات أمام دار المحافظة بالكرك احتجاجا على عدم إدراج لجنة تحميل الفوسفات لشاحناتهم ضمن برنامج التحميل.

وتجمع السائقون أمام المحافظة مطالبين بالتعامل بعدالة بحسب وصفهم بين مختلف أصحاب الشاحنات.

وقال السائق وسام أحمد، إن زهاء ٤٠ شاحنة ما زالت ممنوعة من العمل بتحميل الفوسفات من مواقع الشركة لأسباب غير معروفه رغما أن جميع الشاحنات من منطقة الكرك وبقيه مناطق الجنوب. مشيرا إلى إن السائقين قدموا أكثر من مرة مطالبات بالسماح لجميع الشاحنات بالتحميل لنقل الفوسفات من المناجم لميناء العقبة دون جدوى.