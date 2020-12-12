سائق سيارة الأمان في بطولة العالم للفورمولا1 يتشوق للعودة إلى مسار حلبة مرسى ياس

أبوظبي- يتشوق بيرند مايلاندر، سائق سيارة الأمان في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 بفارغ الصبر انطلاق فعاليات عطلة أسبوع السباق.

ويتمتع بيرند بخبرة طويلة تمتد على مدى 21 عامًا تولى خلالها مسؤولية قيادة سيارة الأمان في مختلف الحلبات العالمية التي استضافت سباقات البطولة، إلا أن هذه الخبرة الطويلة لا تؤثر عليها عندما يتعلق ذلك بحماسه لكل سباق وخاصة السباق الختامي من البطولة والذي تستضيفه حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وعلق بيرند حول ذلك، بالقول: “عادة ما تصل السيارات إلى المسار يوم الثلاثاء، أو الأربعاء على أبعد تقدير، وتبدأ حين ذلك الاستعدادات الميكانيكية عن طريق فحص الإطارات وضغطها ومستويات الزيت، وتثبيت المصابيح على سقف السيارة، وغير ذلك”.

وعبر بيرند عن إعجابه بحلبة مرسى ياس ومرافقها الرائدة، قائلا: “تتميز حلبة مرسى ياس بمرافقها المتطورة ومزاياها العصرية، والقيادة ممتعة على المسار نفسه، ويتميز خط السباق بمجراه الانسيابي في المقطعين الأولين من المسار، أما بالقرب من الفندق ومنطقة العودة إلى خط الانطلاق بالقرب من المرسى فيزداد تعرج المسار، وهذا الأمر يفرض نوعًا من التحدي عند إعداد السيارة كونه يتطلب مستويات أعلى من التماسك، إن اختتام الموسم في حلبة مرسى ياس أمر رائع، ولهذا يسعدنا القدوم إلى هنا على الدوام”. ويتمتع بيرند بمسيرة رياضية جديرة بالتقدير في عالم سباقات السيارات، فقد خاض العديد من السباقات مع فرق كبرى مثل فورمولا فورد وبورشه قبل أن يشغل منصب سائق سيارة الأمان في بطولة العالم للفورمولا1 بعد تلقيه مكالمة من الراحل تشارلي وايتينغ غيرت مجرى حياته.

وعلق بيرند حول ذلك: “تلقيت مكالمة في العام 1999 من رقم بريطاني، كان تشارلي وايتينغ على طرفها الآخر. وطلب مني خلالها زيارته في مكتبه لأنه أراد التحدث معي، كان ذلك أثناء عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في سان مارينو، وتوجهت عندها إلى مكتبه لاجتماع دام لمدة خمس دقائق تقريبًا”.