سائق غير مرخص يتسبب بإعاقة السير على طريق إربد – عمان

قالت إدارة الدوريات الخارجية في بيان صادر اليوم السبت: “وردنا بلاغ بوجود انهيار وتساقط حجارة من الحجم الكبير على الشارع العام بعد محطة سيل جرش الأمنية باتجاه عمان”.

وأضافت الإدارة: “بعد الكشف على الموقع تبين بوجود آلية إنشائية (جرافة) تقوم بفتح طريق زراعية أعلى الجبل مما أدى إلى سقوط بعض الحجارة وشكلت إعاقة لمسرب من الطريق”.

وأكدت إزالة العوائق والتحفظ على العاملين بالموقع ومنعهم من إتمام العمل لحين تحقيق شروط السلامة العامة ومنعاً لحدوث أي طارئ جراء الأعمال الإنشائية التي قد تؤثر على مستخدمي الطريق.

وذكرت الإدارة أنه ولدى التدقيق على سائق المركبة الإنشائية، تبين أنه (غير حاصل رخصة قيادة إنشائية) وجرى تسليمه للمركز الأمني.

وأهابت بالمواطنين بضرورة الالتزام بشروط السلامة العامة أثناء قيامهم بأي عمل قريب من الطرق العامة التي يسلكها مستخدمو الطرق حفاظاً على السلامة العامة.

ودعت السائقين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي عائق على الطرق الخارجية ليتم التعامل معها من قبل المعنيين خشية وقوع حوادث.