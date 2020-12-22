“ساتورب” تحصل على شهادة من “إنترتك”



الجبيل- منحت “إنترتك”؛ إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول ضمان الجودة لمختلف القطاعات حول العالم، شهادة الآيزو 22301 لإدارة نظم استمرارية الأعمال إلى شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات السعودية “ساتورب”، وهي عبارة عن مشروع مشترك في مجالي التكرير والبتروكيماويات بين شركة أرامكو السعودية وشركة “توتال”.

جدير بالذكر أن شهادة “آيزو 22301” هي معيار معترف به عالمياً لنظم إدارة استمرارية الأعمال والذي يحدد المتطلبات اللازمة لتخطيط وإنشاء وتطبيق وتشغيل ومراقبة ومراجعة وصيانة وتحسين نظم الإدارة باستمرار من أجل الحماية من احتمالات حدوث أمور مُعطلة والحد من تلك الاحتمالات والاستعداد والاستجابة لها والتعافي منها.

تم تنظيم حفل رسمي لتقديم الشهادة لدى مقر “ساتورب” في منطقة الجبيل في المملكة العربية السعودية حيث قام سمير أحمد، مدير ضمان الأعمال في “إنترتك”، بتسليم الشهادة إلى حاتم الأحمدي، مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة في “ساتورب”، مهنئاً فريق كبار المديرين. وقد حضر الحفل كل من رافايل دوفلوس، نائب الرئيس للتصنيع، وعادل المجحد، نائب الرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة، وبدر الدبيكل، رئيس برامج مرونة الأعمال، ووقاص أحمد، مدير المنطقة لأعمال ضمان الأعمال في “إنترتك” في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

وصرح حاتم الأحمدي: “إن حصولنا على شهادة في مجال استمرارية الأعمال هو بمثابة تأكيد قوة ومرونة ’ساتورب‘ في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر. وشهادة ’آيزو 22301:2012’ هي دليل على تعهدنا للمعنيين كافة بأعمالنا بأننا سنطبق إجراءات فعالة في أعمالنا على الرغم من جائحة كوفيد 19 أو أي أمور مُعطلة أخرى. يشرفنا أن نتسلم هذه الشهادة من ’إنترتك‘ ونود هنا أن نشكر فريق ’إنترتك‘ على مهنيتة واجتهاده طوال عملية الاعتماد بالشهادة”.