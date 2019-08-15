آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة عربية وعالميةكرة القدم

ماني يشكر جماهير ليفربول على دعمهم بعد الفوز بالسوبر الاوروبي

منذ 29 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

إسطنبول – أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول شكره للجماهير على دعمهم عقب التتويج بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشليسي بركلات الترجيح (5-4) في إسطنبول.

وقال ماني عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية وسجل فيه السنغالي هدفي ليفربول قبل اللجوء لركلات الترجيح بعد التعادل 2-2: “الجماهير رائعة كالعادة كلما تكون عندما لعب ليفربول”.

وتابع: “لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانا، دائما ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبا ضد 11، هم يحمسوننا للمضي قدما ومواصلة الفوز”.

وتابع: “كان من المهم حقا الفوز بهذه المباراة ونحن فخورون وسعداء”، حيث كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل 2-2 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها ليفربول 5-4. (إفي)

مقالات ذات صلة

منتخب الشباب ينهي تدريباته في عمان ويُغادر إلى الجزائر الخميس

منذ 3 دقائق

ريفالدو: انتقال نيمار إلى ريال مدريد لن يكون خيانة

منذ 8 دقائق

روما يجدد عقد لاعبه الواعد زانيولو حتى العام 2024

منذ 20 دقيقة

الصربي ستانوفيتش مديرا فنيا جديدا للزمالك المصري

منذ 24 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock