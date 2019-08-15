إسطنبول – أبدى السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول شكره للجماهير على دعمهم عقب التتويج بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشليسي بركلات الترجيح (5-4) في إسطنبول.

وقال ماني عقب اللقاء الذي أقيم الليلة الماضية وسجل فيه السنغالي هدفي ليفربول قبل اللجوء لركلات الترجيح بعد التعادل 2-2: “الجماهير رائعة كالعادة كلما تكون عندما لعب ليفربول”.

Super Mane 👌

Super Cup 🏆 B R I L L I A N T 😍 pic.twitter.com/pJfsgXRoff — Liverpool FC (@LFC) August 14, 2019

وتابع: “لدينا أفضل مشجعين في العالم، يسهلون الأمور علينا أحيانا، دائما ما أقول إننا نلعب بـ12 لاعبا ضد 11، هم يحمسوننا للمضي قدما ومواصلة الفوز”.

وتابع: “كان من المهم حقا الفوز بهذه المباراة ونحن فخورون وسعداء”، حيث كان الوقت الأصلي والإضافي للمباراة قد انتهى بالتعادل 2-2 ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي حسمها ليفربول 5-4. (إفي)