سارابيا أول صفقات سان جرمان.. وبوغبا يطلب الرحيل

مدن – أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم التعاقد مع لاعب الوسط الاسباني بابلو سارابيا من إشبيلية بموجب عقد لمدة خمسة أعوام، في أولى صفقاته للموسم المقبل مع افتتاح سوق الانتقالات الصيفي.

ولم يتم الإعلان عن قيمة العقد، ولكن بحسب مصادر إعلامية سيدفع النادي الباريسي ما بين 18 و20 مليون يورو.

وبدأ سارابيا (27 عاما) مسيرته الكروية مع الفريق الرديف لريال مدريد، وفاز مع المنتخب الاسباني بكأس اوروبا للشباب العام 2013.

وتأتي خطوة التعاقد مع سارابيا لتعويض رحيل لاعب الجناح الشاب موسى ديابي (19 عاما) إلى باير ليفركوزن الالماني مقابل 15 مليون يورو الشهر الماضي ضمن سعي سان جرمان للتقيد بقانون اللعب المالي النظيف قبل نهاية الموسم الحسابي 2018-2019.

ويتعين على فريق العاصمة الفرنسية البحث عن 30 مليون يورو حتى تاريخ 30 حزيران (يونيو) الحالي لتحقيق هذا الهدف، لذا أقدم على بيع مهاجمه الشاب تيموثي وياه (19 عاما) إلى ليل مقابل قرابة 19 مليون يورو، إضافة إلى نسبة في حال تم بيعه مجددا بحسب الصحافة.

ولم يمدد سان جرمان عقد نجميه الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والظهير البرازيلي داني ألفيش، كما بامكانه أن يتخلى عن لاعبين تدرجوا في النادي على غرار لاعب الوسط كريستوفر نكونكو (21 عاما)، حيث يتم تداول اسمه من ناحية النادي الألماني لايبزيغ.

ويبحث نادي العاصمة عن بديل للاعبه أدريان رابيو الذي انتقل أول من أمس الاثنين الى يوفنتوس الايطالي، حيث من المتوقع أن يتعاقد مع لاعب الوسط الاسباني أندر هيريرا الحر من اي عقد بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

بوغبا يطلب الرحيل

أكد تقرير صحفي إسباني أول من أمس، أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، وجه طلبا للنرويجي أولي غونار سولسكاير، المدير الفني للشياطين الحمر، للسمح له بالرحيل عن “أولد ترافورد” قبل يوم الأحد المقبل، حتى لا يبدأ فترة الإعداد مع الشياطين الحمر.

وكانت العديد من التقارير أشارت إلى أن ريال مدريد عاد للاهتمام بصفقة بوغبا، ويريد حسم التعاقد في أسرع وقت قبل بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، هو من طلب التعاقد مع بوغبا، لدعم خط وسط الفريق الملكي، بينما يريد فلورنتينو بيريز، رئيس الميرنغي، ضم الدنماركي كريستيان إريكسن، لاعب وسط توتنهام هوتسبير.

يذكر أن مانشستر يونايتد سبق أن حدد 150 مليون إسترليني، للتخلي عن خدمات بوغبا هذا الصيف.

رابيو ينضم إلى يوفنتوس رسميا

انضم لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو الى يوفنتوس الإيطالي مقابل صفقة حرة كما أعلن الأخير أول من أمس.

ووصل رابيو إلى مدينة تورينو الأحد ونشر يوفنتوس على موقعه صورة للاعب الفرنسي واتبعها بـ “أدريان رابيو وصل الى تورينو”، تمهيدا لانتقاله إلى صفوف فريق “السيدة العجوز” بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.

وعلى الرغم من عدم كشف يوفنتوس عن تفاصيل العقد، فان تقارير صحافية اشارت إلى أن رابيو سيتقاضى 7 ملايين يورو سنويا بالإضافة إلى مقدم عقد بقيمة 10 ملايين يورو لدى التوقيع. وتم تقدم رابيو إلى وسائلا الاعلام أمس الثلاثاء في ملعب يوفنتوس.

وكان فريق سان جرمان أوقف رابيو عن اللعب بسبب رفضه تجديد عقده الذي وصل الى نهايته في 30 حزيران (يونيو) 2019، وأبعد عن الفريق الأول في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

ويسعى رابيو، في سن الـ 24 عاما، لاطلاق مسيرته الكروية مجددا مع يوفنتوس، حيث سيلعب إلى جانب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحت اشراف المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري العائد إلى بلاده لتدريب يوفنتوس بعد عام قضاه مع تشلسي الانجليزي قاده خلاله للفوز بمسابقة الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” واحتلال المركز الثالث في الدوري المحلي المؤهل لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل.

وسيجاور رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب “الديوك”، زميله السابق في سان جرمان بلاز ماتويدي، على الرغم من ان وسائل إعلام إيطالية ترجح رحيل الاخير عن النادي.

إنتر يدعم صفوفه بالنمساوي الشاب لازارو

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي رسميا أول من أمس تعاقده مع الجناح النمساوي الشاب فالنتينو لازارو، قادما من هيرتا برلين الألماني.

وأعلن “النيراتزوري” عبر حسابه الرسمي على “إنستعرام” “لازارو فالنتينو بات لاعبا في النيراتزوري”.

ويأتي اختيار كتيبة أنتونيو كونتي للاعب الشاب (23 عاما)، نظرا لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية ستجعله عنصرا مهما في طريقة لعب كونتي المفضلة (3-5-2).

وعلى الرغم من عدم إعلان النادي الإيطالي عن قيمة الصفقة، إلا أن وسائل الإعلام تتكهن بأن خزينة النادي الألماني انتعشت بـ21 مليون يورو.

وكان لازارو اصغر لاعب في تاريخ الدوري النمساوي الذي يشارك مع الفريق الأول، وكان ذلك عن عمر 16 عاما مع فريقه سالزبورغ، الذي حصد معه 4 ألقاب في الدوري، ومثلها في الكأس خلال خمسة مواسم، قبل أن يحط الرحال للبوندسليغا عبر بوابة النادي العاصمي هيرتا برلين.

ويعد لازارو ثاني صفقة يدعم بها إنتر صفوفه بعد المدافع الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين الذي جاء في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد.

كوفاسيتش ينتقل إلى تشلسي بصورة دائمة

انتقل لاعب الوسط الكرواتي الدولي ماتيو كوفاسيتش بصورة دائمة إلى صفوف تشلسي الإنجليزي بعد ان لعب الموسم الماضي في صفوف النادي اللندني على سبيل الاعارة من ريال مدريد الإسباني.

وخاض كوفاسيتش 51 مباراة في صفوف البلوز الموسم المنصرم وساهم في احرازه الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) وحلوله في المركز الثالث في الدوري المحلي والعودة بالتالي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وفرض الفيفا في 22 شباط (فبراير) الماضي، عقوبة بحق تشلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد خلال فترتي انتقالات (الصيفية للعام 2019، والشتوية في كانون الثاني-يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر، معتبرا أن النادي اللندني خالف القواعد الناظمة بتعاقده مع 29 لاعبا قاصرا. كما رفض الفيفا استئنافا تقدم به النادي اللندني الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، لكنه بما انه يملك توقيع كوفاسيتش منذ الموسم الماضي تمكن من التعاقد معه بصورة دائمة.

وبحسب تقارير صحافية، فان تشلسي سيدفع مبلغ 40 مليون جنيه (51 مليون دولار) للحصول على خدمات لاعب الوسط الكرواتي الذي قال “لقد استمتعت حقا بموسمي على سبيل الاعارة في صفوف تشلسي، أشعر بالراحة داخل النادي وفي الدوري الإنجليزي أيضا. أنا سعيد جدا لانتقالي بصورة دائمة”.

في المقابل، أشار تشلسي بأنه لن يتخذ خيار الابقاء على المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين المعار إليه أيضا من يوفنتوس الإيطالي.

وسجل هيغواين الذي انتقل إلى لندن في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، خمسة أهداف في صفوف تشلسي وسيعود بالتالي إلى يوفنتوس ليلعب مجددا باشراف مدربه ماوريتسيو ساري حيث لعب معه أيضا في صفوف نابولي وتشلسي. -(وكالات)