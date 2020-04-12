سارابيا: هدفي بمرمى ريال مدريد هو الأفضل في مسيرتي

باريس – يعتبر الإسباني بابلو سارابيا، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي، أن هدفه في شباك ريال مدريد الإسباني على ملعب (سانتياجو برنابيو) في دور مجموعات دوري الأبطال، هو المفضل في مسيرته مع النادي الباريسي.

وقال سارابيا السبت في حوار مع الموقع الرسمي لـ”بي إس جي” على الإنترنت: “هدفي في ريال مدريد على ملعب (سانتياجو برنابيو) له مذاق خاص، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في النهاية حققنا التعادل بعد مباراة سيئة من جانبنا، وعلى ملعب صعب للغاية. الهدف له ماق خاص أيضا لأنني لعبت هناك”.

ويقدم صاحب الـ27 عاما موسما طيبا مع سان جيرمان منذ انضمامه الصيف الماضي، وبشكل خاص في مباريات كأس فرنسا التي سجل خلالها 7 أهداف في 5 مباريات، وهو رقم قياسي للنادي.وأشار لاعب إشبيلية الإسباني سابقا “دخول تاريخ ناد بحجم الـ’بي إس جي’ حدث استثنائي، ويجعلني أشعر بالفخر”.

PSG : salaire, reprise, confinement… comment Pablo Sarabia traverse la crise sanitaire https://t.co/h4ztmAFwoY — Mon Journaliste (@MonJournaliste) April 12, 2020

ويعتمد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق، بصفة أساسية على اللاعب الشاب الذي سجل 16 هدفا وصنع خمسة هذا الموسم، حيث استفاد من إمكانياته في جميع مراكز الهجوم.

وأوضح: “أحد سماتي كلاعب هو القدوم من الخلف ومحاولة تسجيل الأهداف. أحاول القدوم من الخلف قدر المستطاع، لأنني أعلم أن المدافعين يجدون صعوبة في تغطية هذه المساحة”.

وأكد اللاعب الإسباني أن ثقة المدرب الألماني في إمكانياته أمر مهم للغاية بالنسبة له، بغض النظر عن المركز الذي يلعب فيه، حيث أنه لعب من قبل كمهاجم ثان، وكجناح أيسر وأيمن، أو متأخر قليلا.

وعن كيفية قضاء وقته أثناء فترة الحجر الصحي لتوقف النشاط الكروي في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، أكد أنه يحب الطبخ ولعبة تنس الطاولة، وممارسة الرياضة داخل المنزل، وتعلم الفرنسية. (إفي)