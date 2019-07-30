سارة غاوي مديرة لمبيعات الترفيه في “رمادا باي ويندام”



عمان- أعلن منتجع رمادا البحر الميت عن تعيين سارة غاوي مديرة لمبيعات الترفيه. واكتسبت سارة خبرة واسعة منذ تخرجها من المدرسة الأهلية CMS في العام 2008، وبدأت تحصيلها العلمي في الأكاديمية الملكية لفنون الطهي وتخرجت منها خلال عامين، ومن ثم حصلت على منحة دراسية لإكمال درجة البكالوريوس في الضيافة من جامعة لي روش رفيعة المستوى في سويسرا.

تخرجت سارة بامتياز في العام 2012 حاصلةً على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بتخصص التسويق في إدارة الفنادق، ثم بدأت مسيرتها المهنية مكتسبةً خبرة متنوعة في العديد من الفنادق المحلية في الأردن، بما في ذلك فندق شيراتون عمّان النبيل، وفندق عمان روتانا، وكانت آخر وظيفة شغلتها هي إدارة المجموعات والمؤتمرات والفعاليات في فندق ومنتجع هيلتون البحر الميت؛ حيث استطاعت تطوير مهاراتها من خلال العمل على إدارة فعاليات وأحداث كانت من بين الأضخم في المنطقة. وعلى صعيد شخصي، فهي مُدربة مهارات حياتية معتمدة من CTI دبي؛ حيث حازت على شهادتها في وقت سابق من هذا العام.

وعلق بيت بيتر، المدير العام لمنتجع البحر الميت على تعيينها، قائلاً: “يسعدنا أن نرحب بانضمام سارة لفريق العمل، ونحن على ثقة أن معرفتها الغنية وخبرتها الواسعة ستمكننا من مواصلة النمو وجذب المزيد من الأعمال، وأنها بجهدها ستصبح جزءاً حيوياً من منتجعنا”.

وأضاف “ستوظف سارة خبرتها الشاملة في تحسين ملف أعمال الفندق من خلال التركيز على بناء العلاقات مع وكالات السفر والحجوزات، إضافة إلى جذب الزبائن الأفراد، وفي الوقت نفسه العمل على تحقيق المزيد من التوسع. كما ستشمل مسؤولياتها استهداف واستقطاب أعمال جديدة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية”.