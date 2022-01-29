ساري الأسعد لـ”الغد”: الدراما الهادفة تسهم في البناء القيمي للإنسان

أحمد الشوابكة

عمان – يرى النقيب السابق لنقابة الفنانين الأردنيين الفنان ساري الأسعد؛ أن الفن هو مرآة تعكس واقع المجتمع بأفكاره ومكنوناته ومكوناته الثقافية، مشيراً إلى أهمية الدراما التلفزيونية في مواكبة التطور الذي يشهده العالم.

وينوه بأن الدراما التلفزيونية القديمة لا تشبه ما يعرض في الوقت الحالي، وذلك لاختلاف الأجيال وتبدل الظروف والمتغيرات والواقع المعاش، فالدراما نموذج للفن في المجتمعات تحاكي الواقع وتعبر عنه وتصفه بطرق وأساليب متنوعة وبأدق التفاصيل.

ويتواجد الأسعد في الموسم الرمضاني للعام الحالي 2022، وذلك من خلال مشاركته في أحداث مسلسل “ذهب أيلول” من باكورة إنتاج مجموعة المركز العربي الإعلامية وإخراج حماد الزعبي، ويشارك فيه عدد من نجوم الدراما الأردنية والسورية واللبنانية والعراقية.

ويجسد الأسعد شخصية طبيب، وتتزامن أحداثه في ظل الوباء، ومعاناة البشر في أوقات اللجوء، إذ يلتقون بمن تتفتح فيهم براعم الحب والتضامن، ويواجهون من نمت في دواخلهم بذور الاستغلال؛ كتجار البشر الذين يسلبون اللاجئين آمالهم في العيش بكرامة.

ويعيد الأسعد التأكيد لـ”الغد” بأن الدراما التلفزيونية قوة ثقافية مؤثرة في المجتمع لا يستهان بها، وذلك بسبب انتشارها الواسع وقدرتها على إبهار المشاهدين وتخطي الحواجز وتأثيرها بأسلوب غير مباشر.

كما يجد الأسعد أن الدراما التلفزيونية تساهم في عملية البناء القيمي للإنسان بشرط أن تشتمل على مضمون جيد وهادف يعكس واقع القضايا والمشكلات في المجتمع الذي تقدم فيه، وتزويد المشاهدين بالفكر الراقي وبث القيم والسلوكيات الإيجابية الداعمة للمسؤولية الاجتماعية للقائمين على العمل الدرامي.

ويشير في السياق ذاته إلى أن الفن لديه القدرة على التغيير في المحتوى، خصوصا مع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وامكانية وصول الجميع إليها بكل سهولة ويسر، مع التأكيد على أهمية الدراما في تنمية وعي وإدراك المجتمعات بشكل عام، فالمجتمع هو مصدر ومنبع لما تقدمه الدراما وإلهام لها.

ولا يخفي الأسعد أن الدراما سبيل في إظهار الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع ومعالجتها بشكل مشوق جاذب، لأن الدراما هي مرآة تصور المجتمع بإيجابياته وسلبياته وترجمة للواقع والمعاناة الإنسانية والمشاكل اليومية، وعلى الفنان أن يعي قيمة ما يقدمه فيختار النماذج الإيجابية التي ترتقي بالمجتمع.

ويرى الأسعد أن الفنان صاحب الموهبة، يتقن أدوار الخير والشر وكيفية إخراج موهبته أمام المشاهدين، مشيراً إلى أن التنوع في أداء الأدوار سواء أكانت كوميدية أو تراجيدية على المسرح وفي الدراما التلفزيونية أمر مهم، يثبت قدرة الفنان على تقديم أنماط مختلفة في العمل الفني. ويشير إلى أهمية أن يتسلح الفنان بالفكر والإبداع وأن يكون واعياً بإشكالية ومشاكل مجتمعه كافة، لافتا الى ضرورة إعطاء الفنانين دورا كبيرا لتحقيق التوعية وزرع المبادئ والقيم، وذلك من خلال دعم الأعمال الدرامية والمسرحية باستمرار، والاهتمام بها لكونها ثروة وطنية لإفادة المجتمع؛ فالثقافة للفنان قوة كونها أرضاً خصبة في تنوع الفكر.

وبحسبه: “لا بد للفنان أن يكون مثقفاً، ومفكراً وله وجهة نظر في الحياة يمكن الاعتماد عليه كونه قدوة لجيله ووطنه”، مشيراً إلى أن مهام الفن تحويل الدمامة إلى جمال، واليأس إلى أمل، والعنف إلى حوار، وليس قراءة مانشيتات كبيرة ثم الخلاص إلى نتائج صغيرة.

وقال الأسعد إن الفنان يحمل رسالة سامية للمجتمع، وله دور ملموس في تعزيز القيم، فالفن رسالة وطنية مؤثرة، وواجب الجميع الحفاظ عليها، ونقل هذا الفن إلى الأجيال المقبلة حتى لا تندثر الرسالة القيمة أو تضيع.

ويجد أن التركيز على الدراما البدوية في عملية الإنتاج أغفل الدراما بأشكالها الأخرى والمتنوعة، لافتا إلى أن الفن وثيقة تاريخية لثقافة أي مجتمع، لما يجسده من عادات وتقاليد وموروث وأعراف، وذلك يعزز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسائله المتعددة.

ويعتقد الأسعد أن الحركة المسرحية جزء من الحراك الثقافي والأدبي العام، ولأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية العربية وحتى العالمية، تمر بأزمات متلاحقة وأزمات فكرية وسيكولوجية، فهي حتماً تؤثر على الحراك الثقافي، ومن ثمة الحراك المسرحي. لذلك من المهم الاهتمام بالمسرح عبر دخول مسرحيين اصحاب الخبرة والموهبة، الأمر الذي يعطي قوة للفن بشكل عام، وفن التمثيل والإخراج بشكل خاص.

ويذهب إلى أن الدراما التاريخية غائبة حيث بالكاد يكون هناك عمل واحد في العام، رغم أن لها جمهورها، كما أنها أرض خصبة لعوالم من الثقافة والقيم، وربما إمكانية الإسقاط على الحاضر بجرأة أكبر وأعم، وأكثر تقبلا، مشيراً إلى أن ثمة أسباب لغياب الدراما التاريخية “لأنها تفصل على مقاس المحطات المنتجة والمواضيع في كثير من الأحيان تلعب فيها أمزجة وتوجهات، ربما هذا يقلل من حضورها، ثم إن رأس المال الذي تتطلبه هذه الأعمال كبير جداً”.

وحول الكوميديا في الدراما، ينوه الأسعد أهميتها كوجبة خفيفة دسمة لذيذة يحتاجها الجمهور، ومن خلالها يمكن تقديم كل الأفكار والمقولات الصعبة بسلاسة وبساطة، بحيث يتقبلها الناس، مشيراً إلى أن الكوميديا في الأردن كانت يشار له بالبنان، مستشهداً بالفنان ربيع شهاب الذي يدعو له بالشفاء، والفنان موسى حجازين والراحل نبيل المشيني وغيرهم، مؤكداً على أهمية إعادة المسرح اليومي لأهميته في تطوير الحالة الإبداعية المسرحية من خلال وضع استراتيجية لصناعة مسرح متكامل يستهوي عشاق ومحبي المسرح.

ويذكر أن ساري الأسعد ممثل ومنتج أردني، من مواليد العام 1958 له بصمة كبيرة على الصعيد الفني في الأردن؛ تولى منصب نقيب الفنانين الأردنيين للدورة 2014-2016، ومن أهم أعماله في الدراما التليفزيونية: (أنا ودموعي) 1975، (الشريكان) 1984، (عريس الصقر) 1988، .. وغيرها.