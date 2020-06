ساري راضٍ على أداء كريستيانو رونالدو رغم إهداره ركلة جزاء

تورينو (إيطاليا) – عبّر مدرب يوفنتوس ماوريتسيو سارّي عن رضاه على أداء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في اياب نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، برغم إهداره ركلة جزاء ضد ميلان الجمعة.

وفي أوّل مباراة لحامل لقب الدوري في آخر ثماني سنوات، بعد توقف لنحو ثلاثة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، تعادل يوفنتوس على ملعبه “أليانز” الخالي من الجماهير مع ضيفه ميلان سلبا، فتأهل الى النهائي لتسجيله هدفا خارج ملعبه ذهابا (1-1).

وقال ساري عن رونالدو الذي اهدر ركلة جزاء في الدقيقة 15 ارتدت من القائم: “ليس معتادا ربما على إهدار ركلات الجزاء، التسديد على القائم كان سيؤدي الى اي مكان، لكنه لم يكن محظوظا”.

وكانت الركلة الثانية فقط يهدرها رونالدو (35 عاما) مع يوفنتوس من أصل 16، منذ انضمامه الى “السيدة العجوز” قبل موسمين قادما من ريال مدريد الاسباني.

وتحدّث ساري عن تغيير موقع أفضل لاعب في العالم خمس مرات: “طلبت من رونالدو لعب دور أكثر مركزية. كان سعيدا من تأديته، وخاض مباراة كان يحتاجها في هذا التوقيت”.

وتابع مدرب تشيلسي الانجليزي السابق: “لا اعتقد ان اللعب على بعد امتار قليلة مما هو معتاد، قد يصنع فارقا كبيرا للاعب بهذه القوة”.

من جهته، دافع قطب دفاع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي عن زميله البرتغالي: “حتى العظماء يهدرون. كريستيانو هام دوما لنا. يزيد الضغط على مدافعي الخصم. لم يكن محظوظا ودوناروما (حارس ميلان) قام بعمل جيد”.

ويلتقي يوفنتوس مع الفائز بين نابولي وانتر (1-0 ذهابا)، الاربعاء المقبل على الملعب الاولمبي في روما، وحلّل ساري اداء فريقه في مواجهة ميلان الذي اكمل المباراة بعشرة لاعبين لفترة طويلة بعد طرد مهاجمه الكرواتي انتي ريبيتش في الدقيقة 16″من الواضح ان العودة بعد غياب ثلاثة اشهر تمنحك احساسا جيدا، ولو ان السيناريو مختلف بالنسبة للمشجعين”.

