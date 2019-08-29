ساري ينتظر الضوء الاخضر لقيادة يوفنتوس امام نابولي بـ “السيري آ”

ميلانو – يأمل المدرب ماوريتسيو ساري في التعافي من مرضه والتواجد على أرض الملعب، عندما يخوض فريقه الجديد يوفنتوس مباراته الاولى على ارضه ضد غريمه القوي نابولي، السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان ساري، العائد إلى إيطاليا بعد موسم صاخب مع تشيلسي الإنجليزي، غاب عن الفوز الاول لحامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية بسبب التهاب رئوي.

وتشكل مباراة حامل اللقب ووصيفه قمة مبكرة في “سيري أ”، لكن الانظار ستتركز على ساري (60 عاما) الذي جعل من نابولي قوة هجومية كبرى نافست على اللقب المحلي خلال اشرافه على الفريق الجنوبي قبل رحيله الى لندن وقيادة تشيلسي الى لقب الدوري الاوروبي.

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لكن ساري أزعج بحسب تقارير مسؤولي “السيدة العجوز” بسبب استمراره في التدخين برغم مشكلاته الصحية، وأظهرت مشاهد ساري يحمل علبة دخان خلال التقاط صور مع المشجعين مطلع الاسبوع.

وصحيح ان ساري لم يحرز اي لقب في 3 مواسم مع الفريق الجنوبي، لكن عودته الى ايطاليا من بوابة عملاق تورينو اعتبرت خيانة من مشجعي نابولي الباحث عن لقب اول في الدوري منذ ايام اسطورته الارجنتينية دييغو مارادونا في تسعينيات القرن الماضي، حيث سيشكل غياب ساري دفعة لنابولي الباحث مع مدربه كارلو انشيلوتي عن فوزه الثاني بعد الاول المشوق ضد فيورنتينا 4-3.

في المقابل، حقق يوفنتوس فوزا متوقعا على بارما بهدف قلب دفاعه المخضرم جورجيو كييليني، وبعد انفاقه نحو 100 مليون يورو الموسم الماضي لجلب أفضل لاعب في العالم 5 مرات البرتغالي كريستيانو رونالدو، عزز يوفنتوس تشكيلته بالمدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت (19 عاما) بصفقة رنانة قد تصل الى 85.5 مليون يورو، لكن دي ليخت جلس بديلا فيما لعب كييليني وليوناردو بونوتشي اساسيين في قلب الدفاع.

كما ضم الفريق الطامح الى إحراز لقب الدوري للمرة السادسة والثلاثين ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 1996، لاعبي الوسط الفرنسي أدريان رابيو المتمرد مع باريس سان جيرمان والراحل عنه بعد خلاف كبير فشارك في الدقيقة 63، والويلزي أرون رامسي أحد أركان أرسنال الإنجليزي سابقا، لكن رامسي غاب عن المباراة الاخيرة لعدم اكتمال لياقته ومن المرجح ان يغيب عن مباراة نابولي بسبب تعرضه لآلام في ظهره منتصف الاسبوع.

ولعب رونالدو الى جانب الارجنتيني غونزالو هيغواين، فيما بقي المهاجم الارجنتيني باولو ديبالا المرشح لترك فريقه على مقاعد البدلاء، وفي الجهة المقابلة، قد يستهل المكسيكي هيرفينغ لوزانو مشواره مع نابولي بعد قدومه من ايندهوفن الهولندي.

وكان مدرب نابولي الخبير كارلو أنشيلوتي اكد في موسمه الثاني مع الفريق أنه تعلم من الموسم “الانتقالي” الأول، موضحا: “سحبنا السهم الى الخلف في الموسم الأول، والآن نحن مستعدون لإطلاقه”.

بدوره، رأى حارس يوفنتوس البولندي فويتشي تشيسني “هذه المواجهات المباشرة (بين يوفنتوس ونابولي) صعبة، لكن غالبا ما نفوز فيها، آمل في الاستمرار على هذا النحو السبت.. ستكون مباراة نارية”.

وتتركز الانظار على انتر بحلته الجديدة مع المدرب أنتونيو كونتي والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، عندما يحل على كالياري الاحد، وحقق “نيراتسوري” فوزا كبيرا افتتاحا برباعية نظيفة على ليتشي الصاعد.

وينتظر الفريق اللومباردي انتقال المهاجم التشيلي الكسيس سانشيز لينضم الى لوكاكو زميله السابق في مانشستر يونايتد، اما جاره ميلان، فمني بخسارة مفاجئة افتتاحا امام اودينيزي 0-1، ويستعد لتعويضها عندما يواجه ضيفه بريشيا السبت.

ويشهد الملعب الاولمبي في العاصمة مواجهة ديربي بين لاتسيو وروما الاحد، بعد تعادل الاخير مع جنوى 3-3 وفوز الاول الكبير على سمبدوريا 3-0.

ويستعد الصربي سينيسا ميهايلوفيتش (50 عاما) للتواجد مع فريقه بولونيا مجددا عندما يواجه سبال الجمعة في افتتاح المرحلة، بعد خروجه من المستشفى منهيا المرحلة الاولى من علاجه من مرض سرطان الدم. (أ ف ب)