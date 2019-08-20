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ساري يُعاني من “التهاب رئوي” قبل ايام على انطلاقة “الكالتشيو”

منذ 3 ساعات

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روما – أعلن يوفنتوس الإيطالي – الذي يستعد لبدء حملة دفاعه عن لقب الدوري المحلي – عن اصابة مدربه الجديد ماوريتسيو ساري بالتهاب رئوي ما تسبب بغيابه عن التمارين.

وكشف يوفنتوس – الذي يبدأ مسعاه لإحراز لقب الدوري للموسم التاسع تواليا بمواجهة مضيفه بارما السبت في المرحلة الافتتاحية – أن ساري: “خضع في نهاية فترة ما بعد الظهر لفحوص جديدة أكدت تشخيص الالتهاب الرئوي الذي وصِف له العلاج”.

ووفقا لعملاق تورينو، بقي ساري في مركز تمارين الفريق من أجل التخطيط مع مساعديه للعمل الذي يجب القيام به هذا الأسبوع.

وسبق للمدرب ساري – الذي وصل الى يوفنتوس هذا الصيف خلفا لماسيميليانو أليغري بعد موسم وحيد مع تشيلسي الإنجليزي – أن ابتعد عن التمارين في نهاية الأسبوع الماضي بسبب الوعكة الصحية، فيما استبعدت وسائل إعلام إيطالية أن يكون ساري متواجدا برفقة الفريق حين يواجه بارما السبت في افتتاح الدوري. (أ ف ب)

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