ساري يُعاني من “التهاب رئوي” قبل ايام على انطلاقة “الكالتشيو”

روما – أعلن يوفنتوس الإيطالي – الذي يستعد لبدء حملة دفاعه عن لقب الدوري المحلي – عن اصابة مدربه الجديد ماوريتسيو ساري بالتهاب رئوي ما تسبب بغيابه عن التمارين.

وكشف يوفنتوس – الذي يبدأ مسعاه لإحراز لقب الدوري للموسم التاسع تواليا بمواجهة مضيفه بارما السبت في المرحلة الافتتاحية – أن ساري: “خضع في نهاية فترة ما بعد الظهر لفحوص جديدة أكدت تشخيص الالتهاب الرئوي الذي وصِف له العلاج”.

