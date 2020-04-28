ساعات “مون بلان 1858”: تستحضر استكشاف الجبال

دبي-تضم مجموعة “مون بلان 1858” ساعاتٍ رياضية عريقة بالطابع المُعتّق مستوحاة من فكرة إعادة التواصل مع الطبيعة وتراث مون بلان، فقد استوحيَت رموز التصميم والساعات نفسها من حركات الكرونوغراف العسكرية التي أنتجها مصنع مينيرفا في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. والآن، في العام 2020 نقدم موضوعا جديدا يتمثل في اللون الأزرق، وذلك في إشارةٍ إلى الأنهار الجليدية وبيئات الجبال المغطاة بالثلوج.

وتواصل ساعات مون بلان إرث ما يزيد على 160 عاماً من تاريخ مصنع مينيرفا في استكشاف صناعة الساعات الراقية، مثل مجموعة “مون بلان 1858” التي تربط بين الماضي والحاضر من خلال التصميم والأسلوب والإبداع التقني.

لقد تميّزت ساعات مصنع مينيرفا الاحترافية الأسطورية من عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي بالدقة والمقروئية العالية، وبقوتها للاستخدام في الظروف القاسية، وقد تم تصوّرها عند التصميم، للاستخدام العسكري وفي عمليات الاستكشاف. وفي قراءة جيدة لهذه الساعات التاريخية، تواصل مون بلان قصة النجاح من خلال تقديم موديلات جديدة تعرِضُ جماليةً من اللون الأزرق مع اللون الأبيض الجليدي مُرفقةً بمزيجٍ من المواد مثل التيتانيوم والسيراميك على ثلاثة مستويات من الحرفية.