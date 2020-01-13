ساعة ذكية جديدة تنقذ حياتك أثناء النوم- فيديو

أعلنت شركة “Withings” الفرنسية عن ساعتها الذكية “Scanwatch” الجديدة، التي ستنقذ حياتك في حال تعرضت لتوقف النفس أثناء نومك.

وتم تصميم الساعة كي تطلق إنذارا عند انقطاع النفس أثناء النوم، وذلك من خلال قياس معدل تشبع الأكسجين بالدم أثناء عملية التنفس الطبيعية.

كما تتمتع الساعة بوظائف صحية أخرى مثل قياس النبض وتخطيط كهربائية القلب، كما يمكن للساعة مشاركة البيانات مع التطبيق الخاص بالشركة وتطبيقات صحية أخرى عبر تقنية Bluetooth LE، بحسب ما ذكره موقع “engadget”.

وتدوم بطارية الساعة لمدة شهر تقريبا دون الحاجة إلى شحنها، ومن المقرر إطلاق الساعة الذكية في الربع الثاني من العام الجاري نظير نحو 250 يورو.-(سبوتنيك)