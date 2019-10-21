ساعة هواوي الذكية “WATCH GT 2” الأكثر تحملا

عمّان- كشفت هواوي مؤخرا عن الجيل التالي من ساعة Huawei WATCH GT 2 المدعومة بتقنية ذكاء اصطناعي متقدمة تضمن مستوى غير مسبوق من كفاءة الطاقة، إذ تأتي ساعة Huawei WATCH GT 2 بقياسيها 46 ميليمترا و42 ميليمترا برقاقة معالج Kirin A1 التي تعمل على تعزيز عمر البطارية بفضل قدرتها على استهلاك درجة منخفضة من الطاقة، لتتجاوز حدود ما هو متوقع من ساعة ذكية. وتمثل الساعة الذكية كذلك أولى تقنيات هواوي المزودة بشاشة زجاجية متكاملة وثلاثية الأبعاد بما يتيح قدرة عرض واسعة النطاق. وقد صُمّمت الساعة لتجسد إضافة أنيقة لأي مجموعة بينما تتمتع بالقدرة اللازمة لتأدية المهام الأكثر تطلبا، حيث من المتوقع أن تساهم في إطلاق حقبة جديدة لأنماط الاستخدام لأولئك الذين يسعون دائما إلى توسعة نطاق حدودهم.

لا داعي بعد الآن إلى القلق من انتهاء شحن البطارية، إذ تتيح ساعة Huawei WATCH GT 2 إمكانية الاستمتاع بممارسة التمارين الرياضية أو المشي لفترات طويلة بثقة تامة، حيث تضم جميع مزايا الجيل السابق WATCH GT مدعومة برقاقة Kirin A1 التي تعزز عمر البطارية. تدمج رقاقة Kirin A1 بين وحدة معالجة بلوتوث متقدمة، ووحدة معالجة صوتية قوية، ومعالج تطبيق باستهلاك منخفض للطاقة، إلى جانب وحدة منفصلة لإدارة الطاقة، لتضم بذلك مزيجا مثاليا يضمن أعلى درجات الأداء والاستهلاك الفاعل للطاقة، بما يمكن ساعة Huawei WATCH GT 2 من توفير تجربة استخدام ثابتة وبصورة متواصلة.

وفي إطار الاستخدام اليومي، تعمل بطارية هواوي Huawei WATCH GT 2 بقياس 46 ميليمترا بصورة متواصلة لمدة أسبوعين، مع تشغيل وظائف كل من تطبيق المراقبة الذكية لنبضات القلب والإخطار بالمكالمات، إلى جانب استخدام أسبوعي يصل حتى 30 دقيقة لمكالمات البلوتوث وتشغيل الموسيقى في الخلفية، وحتى 90 دقيقة من ممارسة التمارين الرياضية. وفي الطراز الكلاسيكي، تعمل ساعة Huawei WATCH GT 2 بقياس 42 ميليمترا بصورة متواصلة لمدة أسبوع واحد. وقد تم تحسين عمر البطارية في كلا الطرازين عند استخدام نظام تحديد المواقع GPS الخاص بالوضع الرياضي.