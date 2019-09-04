ساعة GT الذكية من Huawei لأسلوب حياة صحي، عصري ورياضي

تعتبر شركة Huawei العالمية من أكبر شركات التقنية على الإطلاق، حيث أنها بما تقدمه من منتجات متنوعة وتقنيات مبتكرة استطاعت خلال فترة وجيزة احتلال المراتب الأولى ضمن التصنيفات المختصة في المجال. ومما يعزز مكانة Huawei السوقية؛ العلاقة مع زبائنها الذين ينتظرون كل جديد تطلقه الشركة بكل شغف.

في هذا المقال سنخرج عن الأخبار التقليدية حول المنتجات الشائعة لـ Huawei، لنتكلم عن الساعة الذكية GT التي لاقت نجاحاً فائقاً لدى إطلاقها بأكثر من نسخة، حيث أنها تحتوي الكثير من المواصفات المميزة مع تصميم رياضي أنيق يناسب أسلوب الحياة العصري، الصحي والعملي.

تأتي ساعة GT من Huawei مدعومة بنظام تشغيل من تطوير الشركة نفسها معتمد على نظام الشريحتين، مما ينعكس مباشرة على طول عمر البطارية إلى الحد الأعلى، مثلاً: ضمن الاستخدامات العادية للساعة من إظهار الوقت، قياس دقات القلب، مراقبة النوم، مراقبة التمارين لمدة 90 دقيقة وإظهار إشعارات الرسائل؛ تدوم الشحنة الواحدة حتى أسبوعين.

نأتي إلى نظام مراقبة النوم العلمي والذي بإمكانه التعرف على 6 مشكلات رئيسية للنوم؛ وهو من نوع TrueSleep من تطوير Huawei الفئة 2.0، حيث يسهم بتقديم نصائح شخصية وخاصة بكل حالة لتحسين نوعية النوم.

أما نظام مراقبة دقات القلب فهو من نوع TrueSeen 3.0 الذي يعمل على تغطية ومراقبة القلب على مدار الساعة وتزويد المستخدم بتفاصيل صحية دقيقة بناءً على القراءات.

ومن الناحية الرياضية؛ تعمل GT على تقديم 10 أوضاع رياضية مختلفة لمراقبة وتتبع التمارين، لتكون بالتالي الحل الأمثل لمن يبحث عن اتباع أسلوب حياة رياضي وصحي.

تصميم أنيق ورياضي يناسب كافة الأذواق بألوانه المتنوعة (أخضر غامق، البرتقالي، البني، الأبيض والأسود).

يمكنكم الحصول على ساعة GT الذكية من خلال المتجر الإلكتروني: https://huaweieshop.jo/ أو من خلال محلات الإلكترونيات التي تبيع أجهزة Huawei.