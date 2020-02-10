ساعة “Huawei WATCH GT 2” تجسيد حقيقي لمعايير الجمال

عمان-ينعكس الجمال في المظهر والشكل واللون الغني الذي يسعد الحواس بالتصميم البديع. وبعد إعادة تعريف معايير الجمال في جيل الساعات التي سبقتها، تقدم ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم الجديدة تصميماً جديداً ومبتكراً يُضاف إلى تشكيلة ساعات هواوي. وتمتاز هذه الساعة الذكية، التي تلائم الإناث الجريئات الباحثات عن التميّز والتألق، بتصميمٍ بسيط يجعلها من الإكسسوارات المدهشة التي تمنحكِ إطلالة مذهلة، سواء مع الأزياء الرسمية أو الملابس اليومية الاعتيادية. ولا يقتصر دور المنحنيات المتقنة للشاشة التي تخلو من الحواف في إضفاء مزيد من الروعة على شكل الساعة فحسب، وإنما تمنحها أيضاً طابعاً من البساطة والأناقة التي تجعلها ملائمة للارتداء في جميع المناسبات.

وتجسد ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم التوازن الأمثل للأناقة، والتي تتمثل بالتصميم المتقن لشاشتها المنحنية والخالية من الحواف للاستمتاع بتجربة مشاهدة كاملة. ويتكامل التصميم الرائع للساعة إلى جانب مظهرها النحيف بكل سلاسة مع إطلالاتكِ المختلفة. وتمتاز الساعة بسحر خاص يجعلها من الإكسسوارات المثالية خلال غداء عمل مع العملاء، في حين يوفر سطحها الزجاجي المتكامل والمنحني ثلاثي الأبعاد مع شاشتها من طراز AMOLED قياس 1.2 بوصة مظهراً جريئاً يثير اهتمام الآخرين، ويجذب أنظارهم عند حضور الحفلات والمناسبات الاجتماعية. وتدمج ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم الأداء العملي مع المظهر الأنيق، ما يمنحها مزيجاً فريداً من القوة والجمال، ويجعلها الخيار الأمثل لكِ.

وتضفي الساعة مزيداً من التميّز على إطلالتك بفضل توفر السوار بألوان الأسود والأزرق الفاتح والبني الفاتح والذهبي الوردي، والتي تمنح الساعة الذكية مزيداً من التنوع في طريقة ارتداء الاكسسوارات، سواء كان ذلك للحصول على مظهر رياضي أثناء المشي في المساحات الخضراء، أو إطلالة مذهلة عند قضاء أمسية لطيفة خارج المنزل.