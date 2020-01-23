ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم بنسختها الذهبية الرائعة الآن في السوق الأردني

بعد طول انتظار وترقب، طرحت هواوي ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم باللون الذهبي النقي في السوق الأردني أخيراً. وتمتاز هذه الساعة الرائعة بمظهرها النحيف الذي يجمع بين الأناقة والأداء الوظيفي، حيث تعدّ من الأجهزة الذكية والقابلة للارتداء التي توفر باقة متنوعة من المزايا الاستثنائية ضمن شاشتها ذات المنحنيات المتقنة. وتمثل الإضافة الأحدث إلى تشكيلة ساعات Huawei WATCH GT 2 إحدى إكسسوارات الموضة ذات المظهر الجريء، والتي تمنح الإناث عند ارتدائها إطلالة ذات طابع رسمي، كما تمنحهن مظهراً عصرياً مفعماً بالنشاط والحيوية عند ارتداء الملابس الاعتيادية المريحة أو مزاولة الأنشطة خارج المنزل.

ويتيح التصميم البسيط والأنيق لشاشة الساعة إمكانية استخدامها على النحو الأمثل والاستفادة من كامل مساحتها، ما يجعلها المساعد الذكي بالنسبة للإناث الشغوفات بأنماط الحياة النشطة، حيث توفر لهن مجموعة واسعة من مزايا مراقبة الصحة. وتعكس أناقة التصميم البسيط للشاشة من دون حواف الطابع الجمالي غير المتكلّف للتصاميم الكلاسيكية العصرية. وتمنح الساعة مرتدياتها طابع التميز، حيث يمكنها لفت أنظار الحضور أثناء اجتماعات العمل وإثارة إعجابهم، فضلاً عن منحهن شعوراً بالراحة أثناء التجوّل داخل المراكز التجارية برفقة الأصدقاء. ويعود ذلك إلى سطحها الزجاجي المتكامل والمنحني ثلاثي الأبعاد مع شاشتها من طراز “AMOLED” قياس 1.2 بوصة.

وتتجاوز ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم في تصميمها روعة المظهر والشكل الأنيق، حيث تضم باقة واسعة من وظائف مراقبة الصحة التي توفر مرونة أكبر في أسلوب وإمكانية استخدام الأجهزة القابلة للارتداء. فقد نجحت هواوي على مر السنين بتحسين إمكانيات مزاياها المتطورة والمستخدمة لمراقبة الصحة، واستفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنح المستخدمات تعليمات وإرشادات دقيقة حول مجموعة واسعة من المجالات الصحية لتحسين عدد من الجوانب ذات الأهمية البالغة بالنسبة لصحتهن. وتزوّد خاصية 3.5 ™TruSeen المستخدمات بمراقبة حقيقية فورية وذكية لمعدل ضربات القلب وعلى مدار الساعة طيلة اليوم، فيما تتولى تقنية 2.0 TruSleep™ مراقبة جودة النوم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، بحيث يتم تحليل هذه المعطيات بدقة لتحديد مشكلات النوم وتقديم الحلول الملائمة. وتتيح خاصية ™TruRelax للمستخدمات الفرصة لمعرفة معدلات الإجهاد لديهن على مدار الساعة مع تمارين تنفس خاصة لمساعدتهن على الاسترخاء.

يسعى خبراء الصحة دائماً إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التمارين الرياضية الاعتيادية لتعزيز صحة الأفراد على المستويين الجسدي والعاطفي. وتوفر ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم لمستخدماتها قدرات تحكم أكبر بالتمارين الرياضية، وذلك بفضل قدرتها على تتبع أدائهن الرياضي من خلال 15 نشاطاً رياضياً مختلفاً، بما فيها الجري وركوب الدراجات الهوائية، وتزودهن بملاحظات وإرشادات لتبدو بمثابة مساعد رياضي شخصي يقدم لهن التوجيهات، ويحثّهن على تحسين قدراتهن بسرعة أكبر. وتعدّ هذه الساعة المدهشة الرفيق الأمثل أثناء السباحة أيضاً، حيث تمتاز بقدرتها على مقاومة الماء وفق معيار “5ATM” لمراقبة وتتبع تدريبات السباحة.

وتتيح ميزة تشغيل الموسيقى في ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم للمستخدمات إمكانية الاستمتاع بسماع المقاطع الموسيقية أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتشجيعهن على بلوغ كامل إمكاناتهن.

وتوفر الساعة الرائعة جميع هذه المزايا بفضل تزويدها بمعالج Kirin A1، والذي يمتاز بقدرته الفائقة على خفض استهلاك الطاقة، إلى جانب مزايا إدارة الطاقة التي تتيح للساعة الذكية إمكانية العمل بشكل متواصل لمدة تصل إلى أسبوع واحد بعد عملية شحن واحدة.

ومن خلال دمج التصميم البسيط والأنيق مع المزايا المرتكزة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تراقب صحة المستخدمات وعافيتهن، تعدّ ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم أكثر من مجرد إكسسوارات للموضة، وإنما الرفيق الأمثل للصحة واللياقة البدنية.

يمكن للإناث الباحثات عن التفرد والمثالية اقتناء هذه الساعة المتميزة بلونها الذهبي النقي الآن في الأردن، من خلال زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/) بسعر 179 ديناراً، وسيحصلن على سوار أسود للساعة كهدية لمنحهن خيارات أوسع عند ارتدائها، بما يتناسب مع إطلالاتهن المختلفة.