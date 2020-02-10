ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم: تجسيد حقيقي لأرقى معايير الجمال على معصم اليد

ينعكس الجمال في المظهر والشكل واللون الغني الذي يسعد الحواس بالتصميم البديع. وبعد إعادة تعريف معايير الجمال في جيل الساعات التي سبقتها، تقدم ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم الجديدة تصميماً جديداً ومبتكراً يُضاف إلى تشكيلة ساعات هواوي. وتمتاز هذه الساعة الذكية، التي تلائم الإناث الجريئات الباحثات عن التميّز والتألق، بتصميمٍ بسيط يجعلها من الإكسسوارات المدهشة التي تمنحكِ إطلالة مذهلة، سواء مع الأزياء الرسمية أو الملابس اليومية الاعتيادية. ولا يقتصر دور المنحنيات المتقنة للشاشة التي تخلو من الحواف في إضفاء مزيد من الروعة على شكل الساعة فحسب، وإنما تمنحها أيضاً طابعاً من البساطة والأناقة التي تجعلها ملائمة للارتداء في جميع المناسبات.

التوازن الأمثل لأناقتكِ

تجسد ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم التوازن الأمثل للأناقة، والتي تتمثل بالتصميم المتقن لشاشتها المنحنية والخالية من الحواف للاستمتاع بتجربة مشاهدة كاملة. ويتكامل التصميم الرائع للساعة إلى جانب مظهرها النحيف بكل سلاسة مع إطلالاتكِ المختلفة. وتمتاز الساعة بسحر خاص يجعلها من الإكسسوارات المثالية خلال غداء عمل مع العملاء، في حين يوفر سطحها الزجاجي المتكامل والمنحني ثلاثي الأبعاد مع شاشتها من طراز AMOLED قياس 1.2 بوصة مظهراً جريئاً يثير اهتمام الآخرين، ويجذب أنظارهم عند حضور الحفلات والمناسبات الاجتماعية. وتدمج ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم الأداء العملي مع المظهر الأنيق، ما يمنحها مزيجاً فريداً من القوة والجمال، ويجعلها الخيار الأمثل لكِ.

وتضفي الساعة مزيداً من التميّز على إطلالتك بفضل توفر السوار بألوان الأسود والأزرق الفاتح والبني الفاتح والذهبي الوردي، والتي تمنح الساعة الذكية مزيداً من التنوع في طريقة ارتداء الاكسسوارات، سواء كان ذلك للحصول على مظهر رياضي أثناء المشي في المساحات الخضراء، أو إطلالة مذهلة عند قضاء أمسية لطيفة خارج المنزل.

رفيقكِ الأمثل لحياة صحية

تتجاوز هذه الساعة في تصميمها روعة المظهر والعناصر الجمالية الفريدة، حيث جاءت مدعومة بمجموعة من المزايا المتقدمة التي تجعلها الرفيق الأمثل الذي يساعدكِ على اتباع أنماط حياة صحية. وتتيح هذه المزايا المتطورة إمكانية قراءة البيانات الدقيقة لباقة متنوعة وواسعة من التقنيات والوظائف الصحية؛ إذ توفر خاصية TruSeen™ 3.5 مراقبة ذكية وفورية لمعدل ضربات القلب على مدار الساعة، فضلاً عن تنبيهكِ عند خروج معدل ضربات قلبك عن المستويات الصحية. وتراقب خاصية TruSleep™ 2.0 جودة النوم، ويمكنها تحليل مشاكل النوم وتزويدكِ بالحلول الممكنة استناداً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، فيما تتولى خاصية ™TruRelax مراقبة مستويات الإجهاد والتوتر لديكِ طوال اليوم، مع إمكانية تنبيهكِ بضرورة ممارسة التمارين الرياضية عند الجلوس لفترات طويلة.

وعلاوةً على الأناقة في التصميم، تمتاز ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم بمتانتها التي تواكب جميع متطلبات أنماط الحياة، إلى جانب قدرتها على مقاومة الماء وفق معيار “5 ATM”، حيث تم تصميمها وفق أرقى المعايير لتمنحكِ ثقةً تامة وتساعدكِ على تحقيق كامل إمكاناتكِ. وتتبع الساعة أدائكِ في 15 وضعاً رياضياً مختلفاً تشمل استخدام آلات التمارين الرياضية وجهاز التجذيف، وتزودكِ بملاحظات وإرشادات بعد كل تمرين لمساعدتكِ على تحسين أدائكِ، وتحقيق جميع أهدافكِ المهمة، والمتعلقة باللياقة البدنية للحفاظ على صحتكِ على الوجه الأمثل.

استمتعي بموسيقاكِ المفضلة مع بطارية استثنائية

تشكل الاستمرارية عنصراً أساسياً في الحفاظ على الصحة، وبفضل معدل الاستهلاك المنخفض للطاقة مع معالج Kirin A1، تمتاز ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم ببطارية تدوم طويلاً حتى أسبوع واحد بعد عملية شحن واحدة. وتتيح لكِ ميزة تشغيل الموسيقى فرصة الاستمتاع بسماع الموسيقى أثناء ممارسة التمارين الرياضية لتشجيعكِ على بلوغ كامل إمكاناتكِ.

إذا كنتِ تبحثين عن التميّز والأناقة والجمال، لا تترددي باقتناء ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 42 مم، عبر زيارتك لأيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/)، حيث تتوفر باللون الأسود الليلي إما بسوار مطاطي بسعر 129 ديناراً أردنياً، أو سوار جلدي بقيمة 148 ديناراً أردنياً، إلى جانب اللون الذهبي النقي المتوفر بسعر 179 ديناراً أردنياً. وستحصلين عند اقتناء هذه الساعة الرائعة خلال عيد الحب على سوار محبوك باللون الأحمر كهدية متوفرة بكمية محدودة.