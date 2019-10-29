ساعة “Huawei WATCH GT 2” متاحة الآن للطلب المسبق في الأردن

عمان- كشفت “هواوي” عن ساعة “Huawei WATCH GT 2″؛ الإضافة الجديدة لسلسلة ساعاتها الذكية، والمتاحة بقياس 46 ميلليمترا في الأردن. وتأتي الساعة الجديدة بخصائص عالية المستوى وأجهزة قوية لتمنح تجربة استخدام لا مثيل لها. وكما أُعلن رسميا، تعتمد ساعة “Huawei WATCH GT 2” على رقاقة Kirin A1، المطورة من قبل “هواوي”، وهي أول رقاقة في العالم للأجهزة القابلة للارتداء تدعم وضعي الاتصال “BT” و”BLE”، عن طريق تقنية بلوتوث 5.1. وتدمج رقاقة Kirin A1 وحدة معالجة بلوتوث متقدمة، ووحدة معالجة صوتية قوية، ومعالج تطبيق باستهلاك منخفض للطاقة، إلى جانب وحدة منفصلة لإدارة الطاقة، لتضمن بذلك خفض مستويات استهلاك الطاقة، وتوفر معدل استهلاك أقل من المعدل المسجل في القطاع ولدى غيرها من المنتجات المشابهة.

وتوفر كل هذه المزايا مجتمعة تغطية بلوتوث واسعة النطاق من ساعة “Huawei WATCH GT 2”. والأكثر إثارة للدهشة، أنه وبفضل مكبر الصوت المدمج، يمكن لمستخدمي الساعة تخزين وتشغيل حوالي 500 أغنية MP3، إلى جانب تصميم الرد السريع على المكالمات، والذي لا يفوت عليهم أي مكالمة مهمة أثناء استمتاعهم بالتمارين الرياضية. وعلى عكس الساعات المنافسة، عززت “Huawei WATCH GT 2” قياس 46 ميلليمترا من عمر البطارية لتصل إلى أسبوعين مع الحفاظ على ألوان الشاشة من نوع AMOLED وقياس 1.39 إنش. ويوضح الاستخدام الفعلي قدرة ساعة “Huawei WATCH GT 2” قياس 46 ميلليمترا على العمل لمدة أسبوعين متواصلين، مع تمكين خاصيات إشعارات التذكير، ومراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة الجسم خلال النوم، بشكل طبيعي، كما يمكن للبطارية أن تواصل العمل لمدة أسبوع، في حالة تمكين خصائص مكالمات البلوتوث وسماع الموسيقى لمدة 30 دقيقة، وممارسة التمارين لمدة 90 دقيقة (باستخدام نظام تحديد المواقع GPS). وقد يختلف عمر البطارية حسب الاستخدام، لكن من السهل أن تستمر بطارية الساعة بقياس 46 ميلليمترا بالعمل لمدة أسبوعين تحت ظروف الاستخدام الطبيعية. ولن تسعى “هواوي” أبداً إلى إطالة عمر البطارية على حساب الوظائف المدمجة! فقد دعمت المزيد من أوضاع التمارين الرياضية مقارنة بالنسخة السابقة، فإلى جانب الأوضاع الرياضية المشتركة بين الساعتين، تدعم الساعة الجديدة أيضاً أوضاع السباق الثلاثي (ترايثلون)، وأوضاع التمارين المجانية، إلى جانب وضعي تمرين إضافيين لأجهزة التجديف والكروس. وإلى جانب ذلك، تجمع “Huawei WATCH GT 2” 190 نوعاً من البيانات المتعلقة بالتمرين الذي يمارسه المستخدم، وذلك بفضل بارومتر الارتفاع، ومستشعرات الجيروسكوب ومستشعر ضربات القلب، وغيرها من المستشعرات المدمجة، والتي توفر تقارير أعلى احترافية وفعالية وموثوقية لتقييم أثر التمارين على الشخص.