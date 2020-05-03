ساعة Huawei WATCH GT 2e الجديدة: بطارية تدوم لمدة أسبوعين ومظهر رياضي قريبًا في السوق الأردني

تخيل أن لديك ساعة ذكية مع بطارية تدوم طويلاً لمدة أسبوعين. تخيل أن لديك ساعة ذكية ذات أداء قوي، وميزات تتبّع صحية ذكية، ومظهرًا يتماشى مع هذه الميزات الرائعة… قل مرحبًا لـساعة Huawei WATCH GT 2e!

طاقة بلا حدود

مع إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية، وقيام معظمنا بالعمل من المنزل، غالبًا ما نكون مشغولين بعملنا المهني والواجبات المنزلية. التعرّف على ساعة Huawei WATCH GT 2e سيكون مصدر ارتياح كبير لك، فهي تأتي مع عمر بطارية مذهل يدوم لمدة أسبوعين، أليس ذلك رائعًا؟!. من الواضح أن هناك مصدرًا وراء طول عمر البطارية، بفضل معالج Kirin A1، أول معالج تم تطويره من هواوي للمنتجات القابلة للارتداء. يستخدم معالج المنتجات القابلة للارتداء طاقة منخفضة مع بنية متقدمة، وحوسبة منخفضة الطاقة، للحفاظ على عمر بطارية طويل الأمد لجميع جلسات التمرين، واكتشاف معدل ضربات القلب، ومراقبة النوم، وتشغيل الموسيقى، والعديد من الميزات الرائعة الأخرى.

مظهر رياضي

تأتي ساعة Huawei WATCH GT 2e بمظهر رياضي رائع بأساور مصممة خصيصًا للأنشطة الرياضية، وهي تحتوي أيضًا على فولاذ مقاوم للصدأ من فئة 316L قوي ومكتمل بسطح رملي لتشطيب أدق. على عكس سابقتها، نفّذت ساعة Huawei Watch GT 2e تصميمًا أحادي الجسم يدمج قرص AMOLED قياس 1.39 بوصة من الساعة الذكية في السوار للحصول على مظهر أكثر دقة وانسيابية. وهذا يجعله مريحًا للارتداء، خاصةً أثناء جلسات التمرين، بينما يسمح أيضًا بتتبع أكثر دقة للبيانات.

راقب مستويات لياقتك

مع ميزات التتبع الصحي في ساعة Huawei WATCH GT 2e الذكية لما يصل إلى 100 رياضة، أصبح تتبّع مستويات لياقتك أسهل من أي وقت مضى. تدعم الساعة 15 وضعَ تمرينٍ احترافيًا، منها ثمانية رياضات في الهواء الطلق (الجري، المشي، التسلق، المشي لمسافات طويلة، الجري على الطرقات، ركوب الدراجات، السباحة في المياه المفتوحة، والتراياثلون)، في حين أن السبع رياضات الأخرى هي رياضات داخلية تضم (المشي، الجري، ركوب الدراجات الثابتة، السباحة، التدريب الحر، وجهاز “الكروس”، وجهاز التجديف). يمكن للساعة تتبع 85 نوعًا آخر من الرياضات من ست فئات، بما في ذلك القوية، والترفيه، والألعاب المائية، واللياقة البدنية، وألعاب الكرة، والرياضات الشتوية، وتسلق الصخور، والباركور، والتزلج، وركوب الأمواج، والتنس، والبيسبول، وحتى التمارين الرياضية الهوائية كجزء من رقص الهيب هوب.

وتتبّع الساعة جميع البيانات بمفردها، بينما يسمح التتبّع عبر الأقمار الصناعية بتتبع GPS وGLONASS الدقيق إذا ذهبت للجري في الخارج. إن ساعة Huawei Watch GT 2e قادرة أيضًا على مراقبة وتتبّع البيانات الدقيقة في الوقت الحقيقي. بفضل تقنية مراقبة معدل ضربات القلب Truseen™ 3.5 الجديدة التي تم تطويرها ذاتيًا، يتم تتبّع معدل ضربات القلب بكل دقة ودمجه مع خوارزمية معدل ضربات القلب الذكية، مما يجعل المراقبة أكثر سرعة ودقة.

تقنيات رائدة

تضم Huawei WATCH GT 2e تقنيّة Huawei Trusleep™ 2.0، التي تساعد في قياس جودة النوم، وتتضمن تتبّع معدل ضربات القلب في الوقت الحقيقي، والتنفس أثناء النوم، وتحليلات البيانات الضخمة. ثم يتم تجميع هذه البيانات في ثمانية تقارير لجودة النوم مع تحليل العناصر، بما في ذلك مدة النوم في الليل، ونسبة النوم العميق، ونسبة النوم الخفيف، والنوم السريع لحركة العين، ومدة النوم العميق، وعدد مرات الاستيقاظ، وجودة التنفس، والمراقبة الشاملة للنوم وتحليلها، إلى جانب تقديم اقتراحات حول تحسين جودة النوم.

توفر تقنية Huawei TruRelaxTM أيضًا مراقبة ضغط الدم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يسمح بالحفاظ على حالة ذهنية مريحة في جميع الأوقات. وأخيرًا، يمكن للساعة أيضًا مراقبة تشبّع الأكسجين في الدم (SpO2)، وهو تركيز الأكسجين في الدم، والمؤشر الفسيولوجي المهم لصحة الجهاز التنفسي.

تأتي ساعة Huawei WATCH GT 2e أيضًا بميزات رائعة مثل التحكم في الصوت. يمكنك تشغيل موسيقاك المفضلة من ساعتك أثناء جلسات التمرين، أو إقرانها بمكبر صوت مدعوم بتقنية البلوتوث. بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك ميزة Remote Shutter، عند إقرانها بهاتف ذكي، التقاط الصور عن بُعد من خلال النقر على الساعة الذكية. وتدعم الساعة كذلك تنبيهات الإشعارات من مجموعة واسعة من التطبيقات، ولديها خيار مصباح يدوي ويمكنها أيضًا جعل هاتفك يرن إذا كنت تبحث عنه! ستتوفر هذه الساعة الرائعة في السوق الأردني ابتداءً من يوم الإثنين 11 أيار 2020، فلا تفوّت الفرصة لاقتنائها.