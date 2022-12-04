ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE: خيار قوي لساعة ذكية من الفئة الابتدائية متوفرة الآن للشراء لأي شخص يبحث عن أول ساعة ذكية له في الأردن

تتميز الساعة بعمر بطارية يصل إلى أسبوعين، وأوضاع تمارين علمية، ومراقبة صحة النوم، والمزيد

أحدث ساعة ذكية في سلسلة HUAWEI WATCH GT 3 – ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE متاحة الآن في السوق الأردني بسعر 134 دينارًا. تجمع الساعة الذكية بين عمر طويل الأمد للبطارية وميزات عملية مثل أوضاع التمرين العلمية ومراقبة صحة النوم. باعتبارها ساعة ذكية من الفئة الابتدائية فإنها تتميز بأحدث التقنيات، تجسد ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE احتياجات المستخدمين الذين يحبون الاستكشاف والمستخدمين الحضريين وعشاق الرياضة واللياقة البدنية والأفراد المهتمين بالصحة. تتناول ساعة HUAWEI WATCH GT SE مشكلات المستخدمين وتسمح لهم بالسفر برفق لاحتضان الطبيعة المحيطة مع تصميم خفيف الوزن.

عمر بطارية يصل إلى أسبوعين

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE عمرًا قويًا للبطارية لاستخدام طويل، مما يتيح أسبوعين من الاستخدام المتواصل قبل الشحن. في الوقت نفسه، تدعم الساعة تقنية الشحن السريع، التي توفر استخدامًا ليوم كامل مع شحن لمدة 5 دقائق فقط.

HUAWEI WATCH GT3 SE ساعة ذكية مثالية لممارسة الرياضة اليومية

يمكن أن تعمل الساعة مع خمسة أنظمة أقمار صناعية رئيسية – GPS و BeiDou و GLONASS و Galileo و QZSS – لتوفير تتبع موثوق ودقيق للتمارين. علاوة على ذلك، توفر شريحة تحديد المواقع GNSS عالية الدقة أداءً ممتازًا في مقاومة التداخل. لمساعدة المستخدمين بشكل أكبر في تدريباتهم، توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE أكثر من 100 وضع رياضي وخطط تشغيل ذكية وحتى نظام البحث العلمي ™ TruSport المطور ذاتيًا والذي يقدم تقييمات واقتراحات رياضية ثاقبة بناءً على بيانات تشغيل مختلفة. علاوة على ذلك، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE مقاومة الماء بمقدار 5ATM[1] التي تفي بشهادة ISO 22810: 2010 القياسية، لتعمل بصورة طبيعية على عمق يصل إلى 50 مترًا لمدة 10 دقائق.

حافظ على صحتك مع تقنية HUAWEI TruSleep ™ 3.0 المحسّنة

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE مزودة بميزة HUAWEI TruSleep ™ 3.0، التي تستخدم تقنية رائدة في الصناعة تعتمد على ضوء الأشعة تحت الحمراء لمراقبة مراحل نوم المستخدمين. يمكنهh اكتشاف مدة النوم تلقائيًا وتقديم بنية النوم الشاملة، بما في ذلك النوم الخفيف، والنوم العميق، و REM، واليقظة، من خلال تحليل المعلمات الفسيولوجية المتعددة بناءً على حركات الجسم ومعدل ضربات القلب و HRV. مع تحسين اكتشاف النوم، يمكن للخوارزمية التعرف بدقة على حالة نوم المستخدم، بالإضافة إلى تحسين دقة المراقبة أثناء القيلولة. علاوة على ذلك، من خلال تطبيق HUAWEI Health App، تدعم الساعة تسجيل الحديث أثناء النوم وتتبع الشخير لتزويد المستخدمين برؤى قيمة حول عادات نومهم.

من خلال ميزة +HUAWEI TruSeen™ 5.0 المطورة ذاتيًا وتقنيات مراقبة الصحة الأخرى من سلسلة Tru، تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE المراقبة الصحية الشاملة[2] التي تتعقب معدل ضربات القلب والنوم ونسبة تشبع الأكسجين في الدم – SpO2 والإجهاد. توفير مراقبة دقيقة لمعدل ضربات القلب، ميزة HUAWEI TruSeen ™ 5.0+ لديها سعة بيانات متزايدة مع معدل فقدان إشارة منخفض. بفضل التصميم القوي لمكافحة التداخل وتقليل الضوضاء، يمكن لميزة HUAWEI TruSeen ™ 5.0+ التعامل بشكل أفضل مع ضوضاء الحركة وتحسين دقة قياس معدل ضربات القلب عند التمرين.

ساعة ذكية خفيفة الوزن وغنية بالميزات

صُممت ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE مع مراعاة عشاق الرياضة واللياقة البدنية، وتتيح جماليات HUAWEI WATCH GT 3 SE للمستخدمين استكشاف محيطهم من خلال تصميمها الخفيف في الوزن التي يجعلها سهلة الارتداء على المعصم. حتى مع جميع التقنيات الرائعة والمواد المتينة، تزن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE 35.6 جرامًا فقط (بدون الحزام) وتحتوي على سمك إجمالي يبلغ 11 ملم فقط (جسم الساعة). توفر الساعة للمستخدمين تصميمًا جديدًا للواجهة على شاشة ملونة AMOLED عالية الدقة مقاس 1.43 بوصة. علاوة على ذلك، فإن استخدام زجاج Corning Gorilla Glass وألياف البوليمر المقواة للتصميم المجوف يوفر متانة معززة.

تأتي الساعة بلونين، أسود جرافيت – Graphite Black وأخضر وايلدرنس – Wilderness Green، مع مجموعة متنوعة من وجوه الساعة للاختيار من بينها. بصرف النظر عن الآلاف من سمات وجه الساعة، يمكن للمستخدمين استخدام صورهم الملتقطة لملابسهم اليومية[3] وصورهم الشخصية لإنشاء وجوه ساعة مخصصة فريدة بالنسبة لهم.

استمتع بحياة ذكية ومريحة

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE تجربة ذكية مريحة. سواء كان الأمر يتعلق بالرد على المكالمات الهاتفية أو البحث عن المعلومات أو تتبع اللياقة البدنية، يمكن للمستخدمين القيام بكل ذلك من معصمهم. توفر الساعة ميزة التنقل في الخرائط بلا اتصال – Offline Map Navigation والتي تساعد المستخدمين على التنقل في شوارع غير مألوفة. تأتي الساعة الذكية من هواوي مع ميزات المساعد الصوتي الذكي مثل تشغيل الموسيقى والتمرين والتحكم الصوتي. الأهم من ذلك، أن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE متوافقة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.

تتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 SE الجديدة في الأردن بالألوان أسود جرافيت – Graphite Black وأخضر وايلدرنس – Wilderness Green بسعر 134 دينارًا وبإمكانك اقتناؤه من خلال متجرCell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: https://bit.ly/3VIBS5a.

[1] تتوافق الساعة مع متطلبات معيار ISO 22810: 2010 لمقاومة الماء 5ATM (مقاومة للماء حتى 50 مترًا) ، ويمكن استخدامها للأنشطة المائية في المياه الضحلة مثل حمامات السباحة أو السباحة على شاطئ البحر.

غير مناسب للاستخدام في الحمامات الساخنة ، والمنتجعات الصحية ، والساونا (غرف البخار) ، والغوص ، والغوص العميق ، والغوص على المنصة ، والشطف بالضغط العالي والأنشطة الأخرى تحت ضغط المياه المرتفع ، ودرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة أو المياه عالية السرعة.

[2] هذا المنتج ليس جهازًا طبيًا، وبيانات القياس والنتائج هي للإشارة فقط ، وليس كأساس للتشخيص والعلاج.

[3] هذا الوضع غير مدعوم على iOS.