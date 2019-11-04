ساعةHuawei WATCH GT 2 رسمياً في السوق الأردني

عادةً ما تعكس خيارات التصميم إما الشكل، أو الوظائف، أو غرضاً معيناً.. لكن ساعة Huawei WATCH GT 2 صُممت لتعكس الجوانب الثلاثة معاً من خلال الهيكل الجمالي الذي يمزج ما بين الروح الشبابية الجريئة والشعور الكلاسيكي. هذا الأسلوب حاز على إعجاب المهتمين منذ أن أطلقت هواوي سلسلة ساعاتها، وتطور ليتجسّد من جديد في ساعة Huawei WATCH GT 2 بتصميمها النابض بالحياة واللافت للأنظار.

بعد انتظار طويل، صدرت ساعة Huawei WATCH GT 2 رسمياً في السوق الأردني، لتحتل الصدارة كواحدة من أفضل الساعات الذكية على الإطلاق لمزجها – بشكل مثالي – بين الساعات التقليدية المصممة يدوياً بحرفية عالية، والتقنيات العصرية الهائلة. وتوفر الساعة الجديدة قياس 46 ميليمتر مجموعة واسعة من الأوجه التفاعلية، لتسمح للمستخدم باختيار الأشكال والتصاميم التي تعكس شخصيته وأسلوب حياته.

أوجه استخدام لجميع المناسبات والمواسم

خيارات الموضة تتخذها في اللحظة نفسها حسب حالتك المزاجية أو حسب المناسبة، أو بإلهام من شيء رأته عيناك. تمنح Huawei WATCH GT 2 المستخدمين القدرة على إحداث تغييرات سريعة وسهلة على أوجه الساعة بالشكل الذي يفضلونه. وقد أضافت هواوي متجراً خاصاً بأوجه الساعة لتحقيق رضى المستخدمين وتلبية احتياجاتهم المتزايدة فيما يتعلق بخيارات التخصيص. يمكن للمستخدمين اختيار واجهة ساعاتهم الجديدة من مجموعة متنوعة من التصاميم والمواضيع التي تلبي احتياجاتهم بمختلف السيناريوهات وتساعدهم في التميز عن غيرهم. وتدعم الساعة أوجه من طرف ثالث (متاحة حسب المنطقة)، يتم تحديثها باستمرار وإتاحتها للمستخدمين ليقوموا بتثبيتها على الساعة.

شاشة عالية الدقة تعمل باللمس: لتجربة نابضة بالحياة

هواوي، التي تُعرف بجذورها المتأصلة وقوتها في مجال الابتكار، نجحت في إنتاج تصميم جمالي مريح للعين، مع الحفاظ على أساسيات التصميم للجيل السابق، وإظهار التحسينات التصميمية في ساعتها الجديدة، حيث تصل دقة شاشة الساعة الجديدة حجم 1.39 بوصة إلى 454×454 لتقدم صورة أكثر وضوحاً. وبفضل اعتمادها شاشة HD OLED فائقة الدقة – والتي تضم نطاق ألوان أوسع وتصميماً أرفع مقارنة بشاشة LCD – تقدم ساعة Huawei WATCH GT 2 تبايناً وامتلاء لونياً يضاهي ما يُرى عادة على شاشة التلفاز، لتمنح المستخدمين تجربة رؤية منقطعة النظير.

شاشة زجاجية ضخمة ثلاثية الأبعاد لعرض نابض بالحياة

تمزج ساعة Huawei WATCH GT 2 بين التصميم الكلاسيكي الجمالي للجيل الأول مع التصميم الخارجي الكلاسيكي ومساحة عرض مسطحة بشكل أوسع، بما يتيح تجربة استخدام بتحديثات لا محدودة. تضم الساعة شاشة مدمجة زجاجية بأبعاد ثلاثية وتصميم أنيق، سلس، ومتين.

صممت الساعة قياس 46 ميليمتر بمفهوم “جماليات النقش”، حيث المرآة مصممة مع منحوتات ملساء وقالب متين لكن يمكن ارتداؤه بسهولة، ما يخلق تجربة مميزة وطويلة الأمد/دائمة. وتستخدم المرآة الزجاجية الفنون اليدوية المحفورة ببراعة ودقة متناهية مع الزجاج المنحني ثلاثي الأبعاد الذي تم إنشاؤه بواسطة تقنية معالجة الأحجار الكريمة.

استهلاك أقل للطاقة لإطالة عمر البطارية

تتفوق ساعة Huawei WATCH GT 2 على الجيل الأسبق بمعالج KIRIN A1 الذي يعزز من عمر البطارية بشكل أكبر. صممت شريحة KIRIN A1 بتقنية تخفّض من استهلاك الطاقة بشكل كبير، ما يجعل ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 46 تعمل بشكل متواصل لمدة تصل لأسبوعين.

تدرّب كيفما تريد وفي الوقت الذي تريد

حقق إنجازات شخصية جديدة وتجاوز عوائق الماضي بشكل أكثر اتساقاً مع ساعة Huawei WATCH GT 2 الذكية. ففي وضع الرياضة، تتوافق الساعة الجديدة مع 15 نشاطاً رياضياً مختلفاً، مثل الجري والمشي وركوب الدراجات، وتوفر مراقبة كاملة لحوالي 190 نوعاً من البيانات، من بينها تحليل البيانات المستهدف قبل التمرين، وتحليل تسجيل البيانات أثناء ممارسة التمرين، والنصائح والإرشادات المهنية بعد أداء التمرين.

راقب وضعك الصحي والنفسي

تعد ساعة Huawei WATCH GT 2 المستشار الصحي الدائم للمستخدم والجاهز عند الطلب، إذ توفر معلومات عن الحالة البدنية طوال اليوم لمساعدته في تطوير عادات وأنماط حياة صحية. تتيح الساعة الذكية للمستخدمين رؤية معدل نبضات القلب ومراقبتها أولاً بأول للتعامل مباشرة مع حالات بطء أو فشل القلب. إذا وصل معدل نبضات القلب إلى أكثر من 100 نبضة في الدقيقة أو أقل من 50 نبضة في الدقيقة لأكثر من 10 دقائق في حالة عدم ممارسة نشاطٍ بدني، ستقوم الساعة الذكية بتنبيه المستخدم مباشرة.

وبفضل تقنية TruSleep™ 2.0 المدمجة، يمكن لساعة Huawei WATCH GT 2 مراقبة جودة النوم، ومعدل نبضات القلب في الوقت الفعلي، وجودة التنفس أثناء النوم، ومن ثم استخدام هذه البيانات الضخمة لتقييم جودة النوم، وتوفير الاقتراحات الملائمة لتحسينها.

وعبر تقنية TruRelax™ تقوم الساعة بتسجيل تقلّب معدل نبضات القلب، وتقديم ملاحظات حول مؤشر إجهاد المستخدم. ويمكن بعد ذلك استخدامها للمساعدة في الحد من التوتر. وتحتوي الساعة أيضاً على تنبيه مستقر لتذكير المستخدم بالوقوف والتنقل بعد فترة زمنية معينة.

واعتباراً من 4 تشرين الثاني 2019، تتاح ساعة Huawei WATCH GT 2 قياس 46 ميليمتر في السوق الأردني بإصداريها؛ الكلاسيكي ذي السوار الجلدي، والذي يبلغ سعره 169 ديناراً، والرياضي ذي السوار المطاطي، والذي يبلغ سعره 148 ديناراً فقط. ويمكن للمهتمين الحصول عليها إما من خلال زيارة جميع المتاجر التي تعرض منتجات هواوي أو عبر متجر هواوي الإلكتروني (https://huaweieshop.jo/). وكان باب الحجز المسبق قد فتح في أواخر شهر تشرين الأول وحتى 3 تشرين الثاني الجاري، حيث حققت الساعة نجاحاً كبيراً من حيث حجم الطلبات المسبقة، والتي فاقت الجيل السابق بعشر مرات.