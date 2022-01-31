ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II متوفرة الآن للطلب المسبق في الأردن للبقاء في قمة لياقتك ورفاهيتك!

الساعات الذكية هي واحدة من أحدث الأدوات التي أصبحت جزءًا لا مفر منه في حياتنا، تمامًا مثل الهواتف الذكية. المستخدمون يحبونها لأنها تعطيهم أكثر من مجرد معرفة الوقت. تأخذ ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II – أحدث ساعة ذكية من هواوي والمتوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن – خطوة أخرى إلى الأمام. تتميز الساعة بتصميم عصري لمجموعة مراحل القمر II، وهي أيضًا ساعة شاملة للصحة واللياقة البدنية، كما تتمتع بعمر بطارية مذهل يصل إلى 14 يومًا، مما يجعلها أفضل أداة لإدارة الصحة طوال اليوم. ويمكنها الاتصال مع أجهزة هواوي وغيرها من أجهزة Android وiOS الأخرى. إليك كيف يمكنك تحسين لياقتك البدنية باستخدام هذه الساعة.

ميزات مراقبة مستمرة لمؤشرات الصحة وتتبع اللياقة البدنية

توفر لك ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II أحدث تقنيات مراقبة القلب، حيث تتميز الساعة بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة والتي طورتها هواوي لتحسين مراقبة وقياس معدل ضربات القلب بدقة 5bpm، في حين أن معيار الساعات الذكية الأخرى هو bpm10. وتعمل هذه التقنية بين التصميم المريح الفريد وخوارزمية تقليل الضوضاء أثناء الحركة للتخلص بنجاح من التداخل أثناء الجري والمشي والأنشطة الأخرى، مما يضمن درجة عالية من الدقة في المراقبة.

تذكيرات الصحة الشخصية المنتظمة

ستتلقى تذكيرات شخصية منتظمة من الساعة، مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين. وسوف تعطيك أيضًا ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II تذكيرات لمساعدتك في تطوير روتين يوم صحي.

مدرب شخصي مدعم بالذكاء الاصطناعي

سيتم ضبط خطط التدريب في ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II بناءً على حالتك البدنية وعادات التمرين. يمكنك تعيين أهداف التدريب الخاص بك، وسوف تضع الساعة خطة تدريبية مخصصة لك. بعد ذلك، سيتم تقييم قدراتك الرياضية، كما يمكنك الحصول على تحديث خطط التدريب كل أسبوع، اعتمادًا على أدائك الماضي لتحقيق أفضل النتائج.

أكثر من 100 وضع للتمرين

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II أيضًا مع ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق و7 تدريبات داخلية. هذه التدريبات العديدة هي أكثر بكثير مما تقدمه الساعات الذكية الأخرى في السوق وهي كافية للجميع.

تحديد المواقع ثنائي النطاق

توفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II أداءً استثنائيًا عندما يتعلق الأمر بتحديد المواقع أيضًا لأنها تأتي مع دعم لخمسة أنظمة للأقمار الصناعية الرئيسية في جميع أنحاء العالم. تضمن شريحة تحديد المواقع المزدوجة النطاق المدمجة مع أداء استثنائي مضاد للتدخل أن كل جزء من جهدك يتم تتبعه بدقة أثناء التدريبات. بعد الانتهاء من التدريبات، ستقوم الساعة تلقائيًا بإنشاء مسار تشغيل. إذا كنت ترغب في مشاركة هذا الطريق مع أصدقائك، يمكنك القيام بذلك عن طريق تطبيقHUAWEI Health ودعوتهم للانضمام إلى المنافسة. تدعم الساعة الذكية أيضًا التنقل الدقيق في وضع دون الاتصال بالإنترنت (Offline Navigation).

الخلاصة أن ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II هي مدرب الصحة واللياقة البدنية الشخصي التي يمكنك الاعتماد عليها، كما أنها تدعم ما يصل إلى 14 يومًا عمر بطارية، فلن تخلعها من معصمك لشحنها كل يوم، ويمكنك استخدامها أيضًا لتتبع نومك وصحتك طوال اليوم، بالإضافة الى ميزات مساعد الحياة المريح.

تتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة للطلب المسبق في الأردن ابتداءً من اليوم 31 كانون الثاني ولغاية 6 شباط 2022. وتتاح الساعة بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا. وبإمكانك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3. وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.