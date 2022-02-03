ساعةHUAWEI WATCH GT 3 ￼￼￼￼ مجموعة مراحل القمر II￼￼￼￼ الجديدة متوفرة للطلب المسبق في الأردن ونحبها جدًا لهذه الأسباب!

أطلقت هواوي مؤخرًا HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة، ساعة الصحة واللياقة البدنية مع أطول عمر للبطارية، وهي متوفرة حاليًا للطلب المسبق في الأردن. وتأتي الساعة بتصميم أنيق، وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، وإدارة صحية طوال اليوم، وتدريبات منضبطة وعلمية، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة التي ستجعل حياتك أكثر سهولة. وتتوافق الساعة الذكية مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android وiOS الأخرى.

تصميم مطور

تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بميزة مجموعة مراحل القمر II – Moon Phase الجديدة، وهي ميزة تتواجد حصريًا في الساعات الفاخرة الكلاسيكية. وتوفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة تمكّنهم من خلالها من مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره، يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر. وقد كان عرض مرحلة القمر على وجه الساعة شيئًا حصريًا وبشكل أساسي للساعات الفاخرة.

وبالإضافة إلى التحسينات الملحوظة في تصميمها، تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II بمظهر عصري ومميز وترقيات شاملة من خلال شاشة فائقة الوضوح مقاس 1.43 بوصة ومواد مميزة وألوان وأنماط مختلفة من الأحزمة. تدعم الساعة الذكية الأقراص المعروضة دائمًا على الشاشة (always-on dial clock display) أثناء الاستخدام اليومي مع العروات البسيطة، والعدسات الكبيرة، والتصميم خفيف الوزن. تزن الساعة مقاس 46 42.6 جم فقط وبسمك إجمالي يبلغ 11 مم، في حين تزن الساعة مقاس 42 مم 35 جم وبسمك إجمالي يبلغ 10.2 مم. يمتد تطور التصميم إلى واجهة الساعة أيضًا من خلال تقديم تجربة تفاعلية جديدة، إذ تأتي الساعة بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية للتنقل بسهولة في القائمة، كما تأتي الساعة بأنماط ملونة ويمكن تخصيصها بمجموعة متنوعة من الأحزمة.

عمر بطارية أطول

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II مقاس 46 مم عمر بطارية يصل إلى 14 يومًا، بينما توفر الساعة مقاس 42 مم الإصدار الأصغر عمر بطارية يصل إلى 7 أيام. يضمن عمر البطارية الأطول للمستخدمين إمكانية ارتدائها طوال اليوم واستخدامها بشكل مستمر، حتى أثناء النوم.

إدارة صحية طوال اليوم

تقدم هواوي ترقية شاملة في قدرات ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II ومكوناتها التي تعزز ميزات الإدارة الصحية، مما يجعلها جهازًا لمراقبة الصحة طوال اليوم وبدقة في الوقت الفعلي؛ حيث يمكن للساعة متابعة نسبة تشبع الأكسجين في الدم SpO2 ومعدل ضربات القلب والنوم والتوتر والإجهاد، كما يمكنك تلقي تذكيرات منتظمة مثل التحديات الصحية، واستهلاك المياه اليومي، والوعي اليومي، والتذكير بالنوم المبكر، وحجم التمرين.

التدريبات المنضبطة

تتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II بتقنية HUAWEI TruSeenTM 5.0+ الجديدة والمطورة لمراقبة معدل ضربات القلب، والتي يمكنها قياس معدل ضربات القلب بدقة 5bpm، مما يقلل من استهلاك الطاقة ويوفر نسبة إشارة أعلى من الضوضاء. وتجمع هذه التقنية بين التصميم المريح الخاص وخوارزمية الحد من الضوضاء المحسنة لتداخل الحركة لتجنب التداخل بشكل فعال في الجري والمشي وركوب الدراجات وغيرها من الألعاب الرياضية.

يوفر تحديد المواقع GPS ثنائي النطاق التتبع الدقيق لرياضة الجري والمشي. علاوة على ذلك، يمكنك مزامنة خطط التدريب، وستقدم الساعة إرشادات تدريبية في مراحل مختلفة. أثناء التدريب، توفر الساعة تذكيرات صوتية في الوقت الفعلي لأهداف التدريب وحالته لتحسين كفاءته. للتحقق من مدى نجاحك، يمكنك استخدام تطبيق HUAWEI Health لعرض بيانات التمرين. وسوف تظهر لك خطط التشغيل السابقة وغيرها من المقاييس المتعلقة اللياقة البدنية. يمكنك استخدام هذا التطبيق لعرض نتائج التدريب الخاص بك. أيضًا، يمكنك الحصول على تحديث خطط التدريب كل أسبوع، اعتمادًا على أدائك الماضي. تقدم HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II ميزة مراقبة التمرين المطورة، والتي توفر أكثر من 100 وضع للتمرين بما في ذلك 18 وضعًا احترافيًا للتمرين، و12 تمرينًا في الهواء الطلق و7 تدريبات في الأماكن المغلقة، لذلك هناك شيء للجميع.

ميزات مساعد الحياة المريح

تدعم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II مكالمات Bluetooth. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تلقي وقراءة رسائل SMS والرد عليها مباشرة من معصمك بفضل إشعارات الرسائل المريحة. يمكنك أيضًا التحكم في تشغيل الموسيقى باستخدام الساعة. وقد عززت الساعة ميزات مساعد الحياة المريح لتدعم التصوير عن بعد Remote Shutter والرسائل التذكيرية والطقس، والمنبه، وساعة الإيقاف، والمؤقت والعثور على هاتفي، ومساعد صوت، والمزيد.

تتوفر ساعةHUAWEI WATCH GT 3 مجموعة مراحل القمر II الجديدة للطلب المسبق في الأردن لغاية 6 شباط الجاري. وتتاح الساعة بأربعة ألوان مذهلة هي: الأسود مقاس 46 مم بسعر 179 دينارًا، والبني مقاس 46 مم بسعر 199 دينارًا، والأسود الليلي مقاس 42 مم بسعر 162 دينارًا، والذهبي الشامبين مقاس 42 مم بسعر 229 دينارًا. وبإمكانك حجز نسختك من خلال متجر هواوي شروق الأردن الإلكتروني عبر الرابط التالي: t.ly/snqa، أو متجر هواوي Cell Avenue الإلكتروني عبر هذا الرابط: t.ly/mjHh، وستحصل على هدية مجانية عبارة عن ميزان HUAWEI Scale 3. وتأتي الساعة مع خدمة HUAWEI Care؛ حيث تتمتّع بضمان ضد الكسر العرضي للشاشة لمدة سنة.