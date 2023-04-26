سافايا يغادر إلى لبنان.. وساحوري يقود الأرثوذكسي

عمان -الغد – اضطر اللبناني هاري سافايا المدير الفني لفريق الأرثوذكسي، للمغادرة إلى لبنان بصورة عاجلة، أمس، وذلك للاطمئنان على والده، الذي يرقد على سرير الشفاء في غرفة العناية الحثيثة بإحدى المستشفيات الخاصة في العاصمة بيروت.

ومن المقرر أن تمتد الإجازة لنحو أربعة أيام، وفقا لما أكده مسؤول نشاط كرة السلة بالنادي الأرثوذكسي زهير نصار في معرض رده على استفسارات “الغد”، على أن يصار بعد ذلك للجلوس مع المدرب اللبناني هاري سافايا والوقوف على تفاصيل عقده، الذي ينتهي يوم الأحد 30 نيسان (أبريل) الحالي.

وسيتولى المدرب الوطني زيد ساحوري، مسؤولية الإدارة الفنية ويساعده فادي صابات فيما تبقى من مباريات للفريق بـ”سلسلة النهائي”، في إطار مساعي “نسور عبدون” للتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة 28 في تاريخه.