سافيتش ينضم إلى قادة أتلتيكو مدريد

مدريد – سيكون مدافع الجبل الأسود ستيفان سافيتش هذا الموسم أحد القادة الأربعة لأتلتيكو مدريد، بدلا من ساؤول نييجيز، الذي تمت إعارته في 31 من أغسطس/آب الماضي لتشيلسي الإنجليزي ليلعب بصفوفه الموسم بأكمله.

وأعلن أتلتيكو مدريد أن سافيتش، الذي وصل إلى صفوف فريق “الروخيبلانكوس” في يوليو/تموز 2015 ويلعب معه موسمه السابع، سيكمل مجموعة القادة التي يأتي على رأسها خورخي ريسكوريكسيون “كوكي”، ومعه كل من الحارس السلوفيني يان أوبلاك وقلب الدفاع الأوروجوائي خوسيه ماريا خيمينيز.

وكان سافيتش نفسه قد أشار إلى احتمالية أن يحمل شارة القيادة خلال تصريحات صحفية أدلى بها الجمعة.

وصرح المدافع: “هذا هو موسمي السابع مع أتلتيكو. في عمري الحالي والوقت الذي قضيته هنا أشعر أنني مهم مع الفريق. ومن يحمل شارة القيادة أمر أقل أهمية. الأهم هو أننا جميعا معا وأننا لا نحيد عن خط عملنا الذي يجمعنا حتى الآن”. – (إفي)