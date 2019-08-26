عمان – الغد – غادرت بعثة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم الى العاصمة الماليزية “كوالالمبور” فجر اليوم الاثنين، تأهباً للدخول في معسكر تدريبي يتضمن مواجهة ماليزيا، والذي يسبق خوض اللقاء الافتتاحي في التصفيات المشتركة المؤهلة للمونديال ونهائيات آسيا، أمام منتخب الصين تايبيه يوم 5 ايلول (سبتمبر) المقبل.

واجرى المنتخب صباح أمس الاحد، تدريبه الاخير في العاصمة عمان على ملعب الكرامة، بمشاركة (18) لاعباً من بينهم ياسين البخيت الذي وصل مساء اليوم ذاته من الامارات، فيما غياب سالم العجالين عن التدريبات بعدما اظهرت الفحوصات الطبية اصابته بتمزق عضلي سيحرمه من مرافقة “النشامى” بالمرحلة المقبلة.

في المقابل، اعتذر اللاعب محمد ابو زريق عن عدم مرافقة المنتخب الى ماليزيا والصين تايبيه “تايوان”، لاتمام اجراءات عملية انتقاله الى الدوري اليوناني.

ويضم وفد المنتخب المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز، ومدير المنتخب اسامة طلال، والمدرب العام ستيفان فانديرهايدن، ومدرب الحراس اليكس فينسيل، ومدرب اللياقة كريم مالوش، ومساعد المدرب احمد هايل، والمسؤول الاعلامي محمد العياصرة، ورئيس قسم الانتاج سالم حمدان، والمعالجين ياسر خيرالله وطلعت مهران ولطفي دار عودة، الى جانب مسؤولي اللوازم جرير المخامرة وهشام بلاونة.

كما يضم الوفد اللاعبين: عبدالله الزعبي، يزيد ابو ليلى، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، هادي الحوراني، محمد بني عطية، يوسف ابو جزر، خليل بني عطية، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، حسان زحراوي، احمد عرسان، محمد الزعبي، حمزة الدردور والبخيت، بانتظار التحاق عامر شفيع واحمد عبد الستار وفراس شلباية ويزن العرب ونور الروابدة واحمد سمير وبهاء عبد الرحمن وموسى التعمري وبهاء فيصل.

وينتظر ان يخوض المنتخب لقاءً ودياً امام ماليزيا يوم 30 آب (اغسطس) الحالي، قبل السفر الى الصين تايبيه لمواجهة اصحاب الارض في افتتاح التصفيات، على ان يعود “النشامى” الى العاصمة عمان مباشرة استعداداً للقاء منتخب باراجواي ودياً يوم 10 ايلول (سبتمبر) المقبل.