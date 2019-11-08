سالم بطلا لبطولة الأردن لسباقات السرعة وجانخوت للدفع الأمامي وجويحان للدفع الخلفي – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – نال المتسابق اللبناني العائد بقوة إلى ساحة السباقات روجيه فغالي لقب سباق السرعة الخامس ” سباق القوة” الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة لعام 2019 ، الذي أقيم أمس في نادي السيارات الملكي، بمشاركة 55 متسابقا من الأردن وفلسطين، ولبنان، وحل المتسابق حسام سالم في المركز الثاني وجاء المتسابق غيث الوريكات في المركز الثالث في الترتيب العام للسباق.

وأحرز اللبناني فغالي أيضا المركز الأول لفئة الدفع الرباعي، وحل المتسابق أحمد جانخوت في المركز الأول لفئة الدفع الأمامي، وجاء المتسابق شاكر جويحان في المركز الأول لفئة الدفع الخلفي.



وباختتام منافسات بطولة الأردن لسباقات السرعة يتوج المتسابق حسام سالم بطلا الأردن لسباقات السرعة، ولفئة الدفع الرباعي.

ويتوج المتسابق أحمد جانخوت بطل الأردن لفئة الدفع الامامي، و يتوج المتسابق الواعد شاكر جويحان بطلا للاردن لفئة الدفع الخلفي.

الطريق إلى لقب السباق

شهد السباق منافسة ولا أروع على حلبة السباق، وسط حضور جماهيري مميز، وتكون السباق من جولتين، وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، وبلغت المنافسة ذروتها في الجولة الثالثة بين المتسابقين للوصول إلى منصة التتويج.



المنافسة في السباق، شهدت تنافسا شديدا بين المتسابقين من الأردن وفلسطين ولبنان كانت على أشدها في الجولتين الأولى والثانية بين المتسابقين اللبناني روجيه فغالي وحسام سالم وغيث الوريكات ومحمد تيسير ومصطفى عطاري ونجل روجيه فغالي أليكس وأمجد العناسوة وأمير ناصيف وطارق صرصور (فلسطين)، وسالم طعيمة وعلاء مسمار وعروة مدانات وأنس توغوج وجاد نباص ورائد وفادي دهشان وايهاب الشرفا وعاطف عواد ومصطفى وائل وشاكر جويحان وجاد نباص وأحمد جانخوت وسند الزعبي.



ودخل السائقون بقوة في الجولة الثالثة لأفضل 15 نتيجة، وفي هذه الجولة كانت المنافسة على أشدها بين المتسابقين لنيل ألقاب فئات الدفع الرباعي والدفع الخلفي والدفع الأمامي.

– النتائج الفنية لسباق السرعة الخامس

– الترتيب العام للسباق

المركز الأول: روجيه فغالي (لبنان)

المركز الثاني: حاسم سالم.

المركز الثالث: غيث وريكات.

أبطال الفئات

– الدفع الرباعي

المركز الأول: اللبناني روجيه فغالي.

المركز الثاني: حسام سالم.

المركز الثالث : غيث الوريكات.

– الدفع الخلفي

المركز الأول: شاكر جويحان.

المركز الثاني: جاد نباص.

المركز الثالث : طارق صرصور (فلسطين).

– الدفع الأمامي

المركز الأول: أحمد جانخوت.

المركز الثاني: سند الزعبي.

المركز الثالث : جورج سعادة (فلسطين).

– أبطال الكؤوس والفئات

– الفئة 1 : علي زوانة.

– الفئة 7 : طه أبو عادي.

– الفئة 4: أحمد الحيح ( فلسطين).

– الفئة 10: حسين عبد الغني.

– الفئة 5: عزت الجيلاني.

– الفئة 9 : ضياء كرزون.

– الفئة 6 : أحمد جانخوت.

– الفئة 11: عامرموسى.

– الفئة 8 : زيد غيث.

– الفئة 12: عاطف عواد.

– الفئة 13: شاكر جويحان.

-الفئة 14: اللبناني روجيه فغالي.

– كأس المبتدئين: عبد الرحمن الصفدي .