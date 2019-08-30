سالم يظفر بلقب سباق السرعة وينفرد بالصدارة

أيمن وجيه الخطيب

عمان – ظفر المتسابق حسام سالم، بلقب سباق السرعة الرابع الذي أقيم أمس في نادي السيارات الملكي، بمشاركة 51 متسابقا من الأردن وفلسطين، لينفرد سالم بذلك بصدارة الترتيب العام لبطولة الأردن لسباق السرعة، بشكل مؤقت.

وأحرز سالم أيضا المركز الأول لفئة الدفع الرباعي، وحل المتسابق أحمد جانخوت في المركز الأول لفئة الدفع الأمامي، وجاء المتسابق شاكر جويحان في المركز الأول لفئة الدفع الخلفي.

الوصول إلى القمة

شهد السباق منافسة ولا أروع على حلبة السباق، وسط حضور جماهيري مميز، وتكون السباق من جولتين، وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، وبلغت المنافسة ذروتها في الجولة الثالثة بين المتسابقين للوصول إلى منصة التتويج.

المنافسة في السباق، كانت على أشدها في الجولتين الأولى والثانية بين المتسابقين حسام سالم وغيث الوريكات ومحمد تيسير وخاتشيك شاديان ومصطفى عطاري وأمجد العناسوة وطارق صرصور (فلسطين)، ومحمد نقاوة وسالم طعيمة وعلاء مسمار وعروة مدانات وأنس توغوج وجاد نباص ورائد دهشان وسند الزعبي وشاكر جويحان وجاد نباص وفراس الزعبي وأحمد جانخوت.

ودخل السائقون بقوة في الجولة الثالثة لأفضل 15 نتيجة، وفي هذه الجولة كانت المنافسة على أشدها بين المتسابقين لنيل ألقاب فئات الدفع الرباعي والدفع الخلفي والدفع الأمامي.

النتائج الفنية

– الترتيب العام، الأول: حسم سالم، الثاني: غيث وريكات، الثالث: مصطفى عطاري.

– الدفع الرباعي، الأول: حسام سالم الثاني: غيث الوريكات، الثالث: مصطفى عطاري.

– الدفع الخلفي، الأول: شاكر جويحان، الثاني: جاد نباص، الثالث: سالم طعيمة.

– الدفع الأمامي، الأول: أحمد جانخوت، الثاني: أمجد الحوراني، الثالث: سند الزعبي.

– أبطال الكؤوس والفئات، الفئة 14: حسام سالم، الفئة 13: شاكر جويحان، الفئة 12: سالم طعيمة، الفئة 11: عامرموسى، الفئة 10: زيد عبد الغني، الفئة 9: بلال قبلاوي.