سالم يفوز بسباق السرعة الثالث وينفرد مؤقتا بصدارة الترتيب العام – فيديو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – انفرد المتسابق حسام سالم بالترتيب العام لبطولة الأردن لسباق السرعة بشكل مؤقت بعد احرازه المركز الأول في سباق السرعة الثالث الذي اقيم يوم أمس في نادي السيارات الملكي، بمشاركة 64 متسابقا من فلسطين ومصر والأردن.

كما احرز سالم المركز الأول في فئة الدفع الرباعي وحل المتسابق خاتشيك شاديان في المركز الأولى لفئة الدفع الخلفي ، وحل المتسابق أمجد الحوراني في المركز الأول في فئة الدفع الأمامي.

الوصول إلى القمة

شهد السباق منافسات ولا أروع على حلبة السباق وسط حضور جماهيري مميز، وتكون السباق من جولتين، وجولة ثالثة لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية، وبلغت المنافسة ذروتها في الجولة الثالثة بين المتسابقين للوصول إلى منصة التتويج.

وإقيم على هامش سباق السرعة الثالث سباق جمعية مالكي السيارات الكلاسيكية.

السباق شهد عملية مد و جزر في الجولتين جولته الأولى والثانية بين المتسابقين حسام سالم وغيث الوريكات وخاتشيك شاديان ومصطفى عطاري وإيهاب الشرفا أمير ناصيف ومحمد نقاوة ومحمد صبيحات وشاكر جويحان وجاد نباص وفراس الزعبي ورائد دهشان وأحمد جانخوت وأحمد الشرفا وطارق صرصور (فلسطين).

ودخل السائقون بقوة في الجولة الثالثة، لأفضل 15 نتيجة حققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية وفي هذه الجولة كانت المنافسة على أشدها بين المتسابقين لنيل ألقاب فئات الدفع الرباعي والدفع الخلفي والدفع الأمامي

النتائج الفنية لسباق السرعة الثالث

الترتيب العام للسباق

المركز الأول : حسم سالم .

المركز الثاني غيث وريكات.

المركز الثالث: خاتشيك شاديان.

أبطال الفئات

– الدفع الرباعي

المركز الأول: حسام سالم.

المركز الثاني: غيث الوريكات.

المركز الثالث: مصطفى عطاري.

– الدفع الخلفي

المركز الأول: خاتشيك شاديان.

المركزالثاني: شاكر جويحان.

المركز الثالث: محمد نقاوة.



– الدفع الأمامي

المركز الأول: أمجد الحوراني.

المركز الثاني: سند الزعبي.

المركز الثالث: أحمد جانخوت.

– أبطال الكؤوس والفئات

-الفئة 14: حسام سالم.

-الفئة 13: شاكر جويحان.

-الفئة 12: محمد صبيحات.

-الفئة 10: زيد عبد الغني

-الفئة 9: بلال قبلاوي.

-الفئة 8: أمجد الحوراني.

– الفئة 7: أحمد الشرفا (فلسطين).

– الفئة 6: محمد العزة.

-الفئة 5: عزت الجيلاني.

– الفئة 2: أحمد جانخوت.

– فئة المبتدئين: زيد غيث.

نتائج سباق جمعية مالكي السيارات الكلاسيكية

المركز الأول: روبرت سترايك .

المركز الثاني: بشار ياسين.

المركز الثالث: عماد جمعة.

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