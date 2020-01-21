ساماتا أول تنزاني في الدوري الإنجليزي

لندن – سيصبح مبوانا ساماتا أول تنزاني يحترف في الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما استقدمه أستون فيلا من غنك البلجيكي في صفقة مقدرة بنحو 11 مليون دولار اميركي.

ووقع الدولي ساماتا المكنى “ساماغول” عقدا لاربع سنوات ونصف السنة شرط حصوله على تصريح عمل يخوله اللعب في الدوري الانجليزي.

Asante sana mnyama https://t.co/w0aJld1Bwx — Mbwana Samatta (@Samagoal77_) January 21, 2020

وسجل المهاجم البالغ 27 عاما 10 أهداف لغنك في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهز شباك ليفربول بطل اوروبا في ملعب “أنفيلد” في المسابقة القارية الاولى.

وقال دين سميث مدرب فيلا “أنا سعيد لاستقدام مبوانا الى النادي. سجل أهدافا كثيرة في مسيرته واتطلع للعمل معه”.

ويحتاج فيلا لتدعيم خط هجومه، بعد اصابة قاسية في اربطة الركبة تعرض لها البرازيلي ويسلي القادم العام الماضي من بروج البلجيكي.

It was all a dream, thank you @avfcofficial to make it come true.

Now it's time to give my 100% for the team. pic.twitter.com/WS69v9iCN3 — Mbwana Samatta (@Samagoal77_) January 21, 2020

ويتواجد فيلا في منطقة الهبوط ضمن “بريمير ليغ”، اذ يحتل المركز الثامن عشر بفارق 5 نقاط عن نوريتش سيتي الاخير.

وكان استون فيلا استعار لاعب الوسط داني درينكواتر من تشلسي والحارس الاسباني المخضرم بيبي رينا من ميلان الايطالي.

وساهمت الأهداف الـ23 لمبوانا علي ساماتا في الموسم الماضي بمنح الفريق القادم من منطقة المناجم القديمة المتحدثة بالهولندية في شمال بلجيكا، لقب الدوري والعودة الى المسابقة القارية الاولى.

وأصبح ساماتا أول تنزاني يخوض دوري أبطال أوروبا ونجح بالتسجيل في ليلة محبطة لفريقه، عندما سقط بنتيجة كبيرة أمام سالزبورغ النمسوي 2-6.

ونال لاعب سيمبا التنزاني ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي السابق جائزة أفضل لاعب إفريقي في بلجيكا الموسم الماضي، ليسير على خطى العملاق روميلو لوكاكو، المدافع فنسان كومباني ولاعب الوسط مروان فلايني.

– (أ ف ب)