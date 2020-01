ساماتا أول تنزاني في الدوري الإنجليزي

لندن – سيصبح مبوانا ساماتا أول تنزاني يحترف في الدوري الانجليزي لكرة القدم، بعدما استقدمه أستون فيلا من غنك البلجيكي في صفقة مقدرة بنحو 11 مليون دولار اميركي.

ووقع الدولي ساماتا المكنى “ساماغول” عقدا لاربع سنوات ونصف السنة شرط حصوله على تصريح عمل يخوله اللعب في الدوري الانجليزي.

وسجل المهاجم البالغ 27 عاما 10 أهداف لغنك في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهز شباك ليفربول بطل اوروبا في ملعب “أنفيلد” في المسابقة القارية الاولى.

وقال دين سميث مدرب فيلا “أنا سعيد لاستقدام مبوانا الى النادي. سجل أهدافا كثيرة في مسيرته واتطلع للعمل معه”.

ويحتاج فيلا لتدعيم خط هجومه، بعد اصابة قاسية في اربطة الركبة تعرض لها البرازيلي ويسلي القادم العام الماضي من بروج البلجيكي.

It was all a dream, thank you @avfcofficial to make it come true.

Now it's time to give my 100% for the team. pic.twitter.com/WS69v9iCN3

— Mbwana Samatta (@Samagoal77_) January 21, 2020