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سامباولي يستقيل من منصب المدير الفني لنادي سانتوس

منذ ساعة واحدة

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ساو باولو – أعلن نادي سانتوس استقالة المدرب الارجنتيني خورخي سامباولي من منصب المدير الفني بعد قيادته الفريق الى المركز الثاني في الدوري البرازيلي لكرة القدم هذا الموسم.

ويمتد عقد سامباولي (59 عاما)الذي أشرف سابقا على تدريب منتخبي الارجنتين وتشيلي، حتى نهاية العام 2020 لكنه قرر الرحيل بسبب سوء العلاقة مع رئيس النادي وعدم توفر المال لتعزيز صفوف الفريق، بحسب ما أشارت تقارير صحافية برازيلية.

وجاء في بيان النادي الذي يتخذ من ولاية ساو باولو مقرا له: “ما إن أبلغ المدرب باستقالته، أحيلت الى قسم الموارد البشرية والقانونية في النادي”.

وشكل سانتوس بأسلوبه الهجومي هذا الموسم متعة للدوري البرازيلي وأنهاه في المركز الثاني خلف فلامنغو بطل كوبا ليبرتادوريس بفارق 16 نقطة، رغم أن ميزانيته أقل بكثير من العديد من الاندية الاخرى. (أ ف ب)

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