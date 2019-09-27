سامباولي يطالب اتحاد تشيلي بنحو 5 ملايين دولار

سانتياغو – أعلن الاتحاد التشيلي لكرة القدم ان مدرب منتخبه السابق الأرجنتيني خورخي سامباولي يقاضيه قانونيا ويطالبه بتعويض بقيمة 4.8 ملايين دولار أميركي.

وبدأ سامباولي بالاجراء في (آذار)مارس الماضي مع اثنين من معاونيه سيباستيان بيكاسيسي وخورخي ديسيو، لكن الاتحاد اكد لوسائل إعلامية انه لم يتم ابلاغه بالامر قبل الاسبوع الماضي.

ويطالب كل من الاشخاص الثلاثة باسترداد 1058 مليون بيسوس (نحو 1.6 مليون دولار) سددوها كضرائب للخزانة التشيلية، وهو مبلغ كان عليهم استرداده بعد الاتفاق مع اتحاد كرة القدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

ويطالب المشتكون أيضا تسديد 3.4 ملايين دولار كضرر معنوي عن اتهام الاتحاد لهم بتلقي 200 ألف دولار اميركي لاجراء مقابلات واعطاء نصائح لمعهد تكوين للمدربين والحكام.

وخلال اشرافه على “لا روخا” بين 2012 و2016، قاد سامباولي (59 عاما) منتخب تشيلي الى احراز لقب كوبا أميركا 2015 المقام في الدولة الأميركية الجنوبية. ويشرف راهنا على سانتوس البرازيلي، بعد ان عرف تجارب متواضعة مع اشبيلية الاسباني ومنتخب الأرجنتين. – (أ ف ب)