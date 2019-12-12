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سامباولي يُفنّد شائعات إدارة سانتوس حول استقالته

منذ 3 ساعات

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ساو باولو – كذَب الأرجنتيني خورخي سامباولي رواية إدارة سانتوس البرازيلي حول استقالته، حيث أكد في تصريحات صحفية أنه لم يتقدم باستقالته “رسميا” بعد من تدريب النادي البرازيلي.

وقال سامباولي في تصريحات لجريدة (Lance!) “لم أتقدم رسميا باستقالتي. هذه هي الحقيقة. على إدارة سانتوس أن تتحلى بالمسئولية وتظهر وثيقة الاستقالة”.

وتابع: “الآن أنا متأكد من خروجي عن الفريق. أريد الابتعاد عن هذا الشخص”، في إشارة لرئيس نادي سانتوس، خوسيه كارلوس بيريس.

يذكر أن إدارة النادي البرازيلي أعلنت الأربعاء رحيل سامباولي، بعد موسم واحد فقط في القيادة الفنية للفريق.
وذكر سانتوس عبر شبكاته الاجتماعية مساء الثلاثاء أن سامباولي قدم الاستقالة من الجهاز الفني في التاسع من ديسمبر/كانون أول الجاري.

وأعربت إدارة سانتوس عن امتنانها للمدرب الأرجنتيني إزاء “الجهد المبذول في موسم 2019”.

ورغم أن سامباولي لم يحرز مع سانتوس أي لقب، لكنه تمكن من بلوغ وصافة الدوري البرازيلي.

وكان المدرب السابق لمنتخبي الأرجنتين وتشيلي يمتلك عقدا مع سانتوس يمتد حتى أواخر 2020 لكن الصحافة البرازيلية تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن احتمالية رحيله المبكر نظرا لشكوكه إزاء تخطيط الإدارة للموسم المقبل.

يشار إلى أن سامباولي كان قد طالب إدارة النادي بشكل علني بجهد أكبر لإبرام صفقات أكثر طموحا لكن آماله لم تلق أي تجاوب. (إفي)

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