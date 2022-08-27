سامبراس يرفض الاختيار بين نادال وديوكوفيتش.. وميدفيديف يتعامل مع الجمهور بصدق

باريس – اعتبر الأميركي بيت سامبراس أسطورة التنس المتوج بـ14 لقبا “جراند سلام”، أن الإسباني رفاييل نادال المصنف الثالث عالميا، هو “اللاعب الأفضل ذهنيا”، إلا أنه أقر أنه “من الصعب للغاية” تحديد من هو أفضل لاعب في التاريخ بينه وبين الصربي نوفاك ديوكوفيتش معتبرا أن الاختيار بينهما مثل الاختيار بين سيارتي “فيراري ولامبرجيني”.

وقال سامبراس في مقابلة نشرتها مجلة “ليكيب” أمس: “كل ما يفعله (نادال) استثنائي”. أنا وروجيه (فيدرير) كنا نهيمن فترة على بطولات الأراضي العشبية ولكن الفوز 14 مرة ببطولة الجراند سلام نفسها أمرا مذهلا (في إشارة إلى فوز نادال برولان جاروس 14 مرة). هو لاعب رائع من الناحية الذهنية. بالتأكيد هو الأفضل الذي شاهدته”.

ومع ذلك يرى سامبراس وهو في سن الـ51 عاما ويمارس لعبة الجولف، أنه “من المستحيل” الآن تحديد من هو أفضل لاعب تنس في التاريخ.

وقال سامبراس “نوفاك فعل أشياء مذهلة في السنوات العشر الأخيرة، حقق نتائج جيدة أمام غالبية اللاعبين ويمتلك الرقم القياسي في مدة البقاء بصدارة التصنيف العالمي للتنس. فاز في كل الأماكن ويحمل كل الأرقام القياسية عدا ألقاب الجراند سلام”.

واعترف سامبراس أنه لا يصدق أن رقمه القياسي البالغ 14 في بطولات الجراند سلام تجاوزه ثلاثة لاعبين (فيدرير ونادال وديوكوفيتش) في غضون 17 عاما.

وقال “في وقتي، كنا نعتزل في عمر الـ30 تقريبا. عقليا، لم أستطع التحمل بعد سن 31.. إنهم وحوش في هذه الرياضة”.

وبين هؤلاء اللاعبين الثلاثة يرى سامبراس أنه أقرب لفيدرر لتشابه شخصياتهما، وأضاف “لقد تناولت العشاء مع نوفاك ونتحدث كل فترة. وعلى الرغم من أنني لم ألتق برافا كثيرا إلا أنني أحترم كل ما حققه”.

وتحدث سامبراس أيضا عن كيفية تغير التنس منذ التسعينات، عندما كان عصره الذهبي مدفوعا بمنافسة تاريخية مع أندريه أجاسي، ورحب بحقيقة أن هناك الآن المزيد من الحديث عن الصحة العقلية، على الرغم من أنه حذر من أضرار الشبكات الاجتماعية التي تأتي من خلال الهواتف المحمولة.

وقال: “إذا كنت ألعب الآن، فكنت سألقي الهاتف المحمول في البحر. إنه جهاز يولد القلق. إنه يفيد إذا ضللت الطريق، ولكن دون ذلك يتركك معرضا للخطر وسهل الوصول إليك”. الأطفال الآن لديهم هاتف وهم في سن العاشرة. هذا يمكن أن يؤثر على الصحة العقلية”.

ميدفيديف يتحدث

عن صافرات الاستهجان

أكد الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الأول عالميا، أنه “ليس من الصعب إرضاء الجماهير”، لكنه شدد على أنه يفضل “أن يكون حقيقيا وأن يرى ما يعتقده الناس” عنه، لدى التعليق على صافرات الاستهجان ضده في بعض البطولات.

وقال ميدفيديف لوسائل الإعلام في اليوم السابق لبدء بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس: “عندما نتحدث عن الاستقبال، أحب أن أكون صادقا وأن أرى ما يعتقده الناس عني، حتى لو لم يكن ذلك جيدا في بعض الأحيان”.

وتابع: “في بعض الأحيان لا يعجبني ذلك، لكنني لا أريد أبدا التصرف بشكل مزيف”.

وقال المصنف الأول: “ليس من الصعب إرضاء الجماهير في كل مرة تتحدث معهم. يكفي أن تقول في كل مدينة، يا إلهي، أحب هذه المدينة.. لكنني أريد أن أكون صادقا مع الناس وأن أقول الحقيقة”.

واستذكر بطولة العام 2019، عندما خسر المباراة النهائية أمام الإسباني رفاييل نادال بعد بطولة تكررت فيها المشاحنات مع الجمهور.

وأضاف “لدي علاقة خاصة مع المشجعين في نيويورك. لا أعرف ماذا سيحدث هذا العام، لكني سعيد لوجودي هنا”.

وأعرب أيضا عن خيبة أمله جراء غياب ديوكوفيتش، الذي لن يشارك في البطولة بعد عدم قدرته على دخول الولايات المتحدة بسبب رفضه التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

وأكد “أود أن يكون قادرا على اللعب. رأيناه في ويمبلدون، لم يخض العديد من البطولات هذا العام، لكنه جاء وفاز. إنه بطل”.

وأشار أيضا إلى تنافس ديوكوفيتش مع نادال على ألقاب جراند سلام، مع تقدم المايوركي بواقع 22-21.

وفي هذا الصدد، قال: “أعتقد أن تنافسه مع نادال يتزايد، 22-21، هذا جنون”.

نادال يأسف لغياب ديوكوفيتش

من ناحية ثانية، أكد الإسباني رفاييل نادال أنه يشعر على المستوى الشخصي “بافتقاد” ديوكوفيتش في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس، لأنه “من المؤسف دائما ألا يستطيع أفضل اللاعبين في العالم المشاركة في المنافسة” في إشارة إلى عدم مشاركته جراء رفضه التلقيح ضد فيروس “كورونا”.

وفي مؤتمر صحفي من نيويورك قبل يوم من انطلاق البطولة ذات الألف نقطة، قال نادال: “بطريقة ما كنا نعلم بالفعل أنه لن يلعب إذا لم تتغير قواعد (الوصول إلى الولايات المتحدة). على المستوى الشخصي أنا حزين، إنه لأمر مؤسف دائما عندما لا يتمكن الأفضل في العالم من اللعب، إما بسبب إصابات أو أسباب مختلفة”.

وتابع: “عدم وجود أحد أفضل اللاعبين في العالم هو دائما خسارة كبيرة، إنها صعبة على الجماهير والبطولة وأيضا للاعبين، لأننا نريد دائما الأفضل أن يكون هناك”.

وفي الوقت نفسه، شدد نادال على أن “الرياضة أكبر من اللاعب”، مشيرا إلى أن التنس سيستمر حتى بعد اعتزاله هو أو ديوكوفيتش أو فيدرر.

ويعود نادال إلى نيويورك بعد أن غاب عن نسختين أخيرتين من البطولة ويفعل ذلك على أمل العودة “إلى أحد أهم الأماكن” في مسيرته التي فاز فيها بأربع مرات.

ستقام البطولة الكبرى بين 29 من الشهر الحالي و11 أيلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك.

أكاراز متشوق لمقابلة نادال

إلى ذلك، أكد الإسباني كارلوس ألكاراز أنه يخوض بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الكبرى للتنس بالشعور بـ”الاستعداد بشكل أكبر عن العام الماضي”، موضحا أنه “سيعد من الرائع خوض نصف نهائي” أمام مواطنه نادال.

وقال ألكاراز في مؤتمر صحفي قبل انطلاق البطولة “سيعد من الرائع خوض نصف نهائي مع رافا، لكن هناك مباريات كبرى قبلها. تتبقى أيام عديدة قبل إمكانية بلوغ نصف النهائي. رافا ينبغي أن يفوز أيضا. إنه طريق طويل”.

وصل ألكاراز إلى نيويورك حيث بلغ العام الماضي النهائي بعد موسم استثنائي توج فيه بلقب بطولتي ميامي ومدريد للأساتذة ذات الألف نقطة. -(إفي)