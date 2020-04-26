سامبيا لاعب مونبلييه بصدد الاستفاقة إثر غيبوبة بسبب “كورونا”

باريس – بدأ لاعب وسط مونبلييه الفرنسي، جونيور سامبيا، عملية الاستفاقة بعد دخوله منذ الخميس الماضي في غيبوبة اصطناعية لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن وكيل أعماله، فريدريك جيرا.

وبدأت القصة عندما دخل صاحب الـ23 عاما المستشفى الثلاثاء الماضي بسبب التهاب حاد في المعدة، وبعد خضوعه لأول اختبار للكشف عن الفيروس التاجي كإجراء احترازي، جاءت النتيجة السلبية، إلا أن حالته تدهورت سريعا، ووضع على جهاز التنفس، ودخل في حالة غيبوبة اصطناعية.

Junior Sambia, qui présente des symptômes faisant suspecter une possible contamination au Covid-19, a été placé ce jeudi dans un service de réanimation compte tenu de la dégradation de son état de santé https://t.co/hLEUgwcEVs pic.twitter.com/IYUumo51X2 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 23, 2020

وأشار جيرا، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات لصحيفة (ليكيب) الفرنسية: “لقد احترم قواعد التباعد الاجتماعي. لقد كان يخرج بمفرده للركض أو للتسوق بجانب منزله، حيث لا يوجد عدد كبير من الناس”.

وأضاف الوكيل أن الاختبار الثاني الذي أجراه اللاعب الأسمر أثبت إصابته بالعدوى، مؤكدا أن حالة اللاعب الشاب مستقرة، مبديا ثقته بأنه سيتحسن تدريجيا. (إفي)