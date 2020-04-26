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سامبيا لاعب مونبلييه بصدد الاستفاقة إثر غيبوبة بسبب “كورونا”

منذ 18 دقيقة

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باريس – بدأ لاعب وسط مونبلييه الفرنسي، جونيور سامبيا، عملية الاستفاقة بعد دخوله منذ الخميس الماضي في غيبوبة اصطناعية لإصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن وكيل أعماله، فريدريك جيرا.

وبدأت القصة عندما دخل صاحب الـ23 عاما المستشفى الثلاثاء الماضي بسبب التهاب حاد في المعدة، وبعد خضوعه لأول اختبار للكشف عن الفيروس التاجي كإجراء احترازي، جاءت النتيجة السلبية، إلا أن حالته تدهورت سريعا، ووضع على جهاز التنفس، ودخل في حالة غيبوبة اصطناعية.

وأشار جيرا، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات لصحيفة (ليكيب) الفرنسية: “لقد احترم قواعد التباعد الاجتماعي. لقد كان يخرج بمفرده للركض أو للتسوق بجانب منزله، حيث لا يوجد عدد كبير من الناس”.

وأضاف الوكيل أن الاختبار الثاني الذي أجراه اللاعب الأسمر أثبت إصابته بالعدوى، مؤكدا أن حالة اللاعب الشاب مستقرة، مبديا ثقته بأنه سيتحسن تدريجيا. (إفي)

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