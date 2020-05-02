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سامبيا لاعب مونبلييه في طريقه للشفاء من كورونا

منذ 34 دقيقة

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مونبيلييه (فرنسا) – يسير لاعب وسط مونبلييه الفرنسي جونيور سامبيا على طريق الشفاء من فيروس كورونا المستجد، وسيخرج قريبا من المستشفى بحسب ما ذكر ناديه السبت.
غرّد النادي على موقع تويتر “الكل سعيد جدا لانك تحسّنت. نأمل في رؤيتك بأسرع وقت في الملاعب”.
وأصيب اللاعب البالغ 23 عاما بالفيروس الاسبوع الماضي قبل دخوله المستشفى بدءا من الخميس في مونبلييه وادخاله في غيبوبة مصطنعة.
وأصبح سامبيا اول لاعب من الدرجة الاولى يُصاب رسميا بكورونا. فيما كان الكوري الجنوبي هيون-جون سوك، لاعب تروا من الدرجة الثانية، أول لاعب محترف في فرنسا يصاب بفيروس “كوفيد-19”.
وكان سامبيا المولود في ليون قد وصل الى مونبلييه عام 2017 قادما من نيور. خاض موسمه الثالث مع فريقه دون ان يحظى بموقع أساسي.
وأتى دخول سامبيا المستشفى في وقت كانت رابطة الدوري تحاول استئناف المباريات في حزيران/يونيو. لكن بعد إعلان رئيس الوزراء ادوار فيليب الثلاثاء وضع حد للموسم الرياضي، أعلنت رابطة الدوري الخميس انهاء بطولتي الدرجتين الاولى والثانية وتتويج باريس سان جرمان بطلا للاولى. – (أ ف ب)

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