سامح مول يوقع مذكرة تفاهم مع شركة دار العلوم الدولية للتدريب

عمان – الغد – قامت شركة سامح مول اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة دار العلوم الدولية للتدريب ، لتأهيل كوادر وطنية ذات كفاءه عالية من خلال تعليم الطلاب والموظفين بالأسس العلمية والمنهجية في مختلف التخصصات وربطها بالتدريب العملي والممارسة الميدانية و تضمن شركة سامح مول التدريب العملي الميداني للمتدربين ضمن البرامج التدريبية في دار العلوم الدولية للتدريب ، والتي تشمل مجالات متنوعية في التنمية البشرية والمجالات الادارية والمالية والفنية واللغات والتدريب المهني المحترف بشهادات معتمدة من كلية كامبردج في بريطانيا.

وسيتاح الفرصة للمتدربين للتشغيل ضمن كوادر شركة سامح مول وضمن اختصاص الدورات التدريبية بعد اجتياز اختبارات الكفاءة.