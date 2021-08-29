“سامز” تنظم يوم للتوعية بالصحة الفموية للأطفال في مخيم الزعتري

عمان- الغد- نظم فريق عيادة سامز في مخيم الزعتري يوم للتوعية بالصحة الفموية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين استهدفت الاطفال من سن ٥ سنوات-١٠ سنوات.

قامت طبيبة الاسنان بإعطاء ارشادات لطريقة تنظيف الاسنان الصحيحة وكيفية الاعتناء بالصحة الفموية والاغذية الصحية. وحضر الاطفال فيديو توعوي وتم توزيع فرشاة ومعجون اسنان للاطفال وهدايا تحفيزية.

بهدف هذا النشاط لزيادة التوعية بالصحة الفموية للأطفال وكسر حاجز الخوف من الذهاب إلى طبيب الاسنان.

حضر الجلسة 126 طفلاً ، حيث اجراء ٤ جلسات للتاكد من التباعد بين الاطفال .

تقول طبيبة الاسنان في عيادة سامز “من المهم جدا اجراء مثل هذه الجلسات التوعوية للاطفال للوقاية من التسوس والعناية بالصحة الفموية فالوقاية خير من العلاج”

یعمل مركز سامز الطبي في مخیم الزعتري بالتنسیق مع وزارة الصحة الأردنیة ومفوضیة شؤون اللاجئین حیث یتم تقدیم الخدمات السنیة وخدمات تصویر الأشعة بالإضافة إلى المطاعیم المعتمدة من وزارة الصحة الأردنية.