“سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي تستضيف أطفال جمعيتين على مأدبة إفطار رمضانية

عمان- قامت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، بدعم مبادرة “ارسم بسمة” التي أطلقها مركز هيا الثقافي، من خلال استضافة 150 طفلا من الأطفال الأيتام من جمعية أم الشهداء الخيرية وجمعية سيدات خريبة السوق الخيرية ضمن إفطار رمضاني، وكجزء من برامج الشركة خلال الشهر الفضيل.

وجاء هذا الإفطار الخيري انطلاقاً من حرص “سامسونج” على التواصل مع كافة فئات المجتمع بالتركيز على الأطفال خاصة الأيتام منهم ومشاركتهم المناسبات المختلفة، كما أنه جاء في إطار الدعم المجتمعي الذي تقدمه لهم، والذي ينبثق من استراتيجية الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي تجسد معها وبما تنطوي عليه من مبادرات وبرامج ونشاطات انتماءها لمجتمعها وأبنائه، والتي تثري معها سجلها في مجال إحداث فوارق إيجابية في واقع جميع شرائح المجتمع.

وكان الإفطار الرمضاني قد شهد العديد من الفعاليات التي صممت خصيصا لإدخال الفرحة إلى قلوب الضيوف من الأطفال المدعوين، مشتملة على عرض القبة الفلكي وفقرة المسحراتي وغيرها من النشاطات التي اختتمت بتوزيع الهدايا على الحاضرين.

ومن الجدير بالذكر بأن هذه الفعالية جاءت كجزء من برامج ونشاطات “سامسونج” للمسؤولية المؤسسية المجتمعية خلال الشهر الفضيل، وامتدادا للشراكة التي تجمعها مع مركز هيا الثقافي لمدة تصل إلى 5 أعوام.