“سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي تنظم مأدبة إفطار رمضانية للإعلاميين

عمان- اجتمعت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، مؤخراً، مع ممثلي أبرز وسائل الإعلام المحلي، وإلى جانبهم نخبة من الشخصيات المؤثرة من الفنانين والمدونين على مواقع التواصل والإعلام الاجتماعي المتخصصين في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، مستضيفة إياهم في فندق شيراتون عمان النبيل على مأدبة إفطار رمضانية، حضرها عدد من كبار مسؤولي الشركة.

وكانت مأدبة الإفطار قد شهدت العديد من الفعاليات التي استهلت بالكشف عن آخر مستجدات الشركة، متمثلة باختيار شركة السحابة المتقدمة العالمية للتجارة ACI، لتكون الوكيل الرسمي والمعتمد لبيع وتوزيع منتجات “سامسونج” من الأجهزة المنزلية والسمعية والبصرية والترفيهية في السوق الأردنية، ولتلبي احتياجات زبائن “سامسونج” عبر معرضيها الحاليين في شارع الملك عبدالله الثاني في منطقة دابوق في عمّان، وفي حي التجارية الثالثة في العقبة ابتداء من شهر حزيران (يونيو) الحالي، والمخطط لتعزيزهما ليصبح المجموع الكلي للمعارض 7 بحلول شهر تموز (يوليو) المقبل.

هذا الإعلان جاء على لسان مدير التسويق في “سامسونج إلكترونيكس” لمنطقة المشرق العربي، محمد العبدالله الذي عبر، خلال حديثه للإعلاميين، عن اعتزاز “سامسونج” بالعلاقة التي تجمعها معهم، شاكراً إياهم على جهودهم ابتداء من الاهتمام بمستجدات الشركة، ووصولا لمساندتها في إيصال رسائلها لأبناء المجتمع الذين أكد العبدالله، خلال المأدبة، حرص “سامسونج” على خدمتهم ووضع أحدث المنتجات والحلول المتقدمة بين أيديهم بما يشمل تلك المعتمدة على إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع وكيل مميز.