“سامسونج إلكترونيكس” تثبت ريادتها في تكنولوجيا التعدين المتقدمة

عمان– أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس”، الشركة الرائدة عالميا في تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، عن التزامها المستمر بالابتكار والخدمة في مجال التعدين، وذلك في منتدى سامسونج لحلول التعدين 2019 في الولايات المتحدة “”Samsung Foundry Forum 2019 USA، مما يوفر لقطاع السيليكون مجموعة واسعة من التحديثات في مجال التطورات التكنولوجية التي تدعم التطبيقات المحفوفة بالتحديات في عالم اليوم والغد.

ضمّ هذا الحدث الذي عقد أمس في سانتا كلارا، كاليفورنيا، كبار المدراء التنفيذيين في شركة سامسونج وأهمّ خبراء الصناعة الذين يستعرضون التقدم المحرز في تكنولوجيا أشباه الموصلات والحلول في مجال التعدين والتي تتيح التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي(AI) ، والتعلم الآلي، وشبكات ال 5G، والسيارات، وإنترنت الأشياء(IoT) ، ومراكز البيانات المتقدمة والعديد من المجالات الأخرى.

وقال رئيس ومدير وحدة مجال التعدين في شركة “سامسونج إلكترونيكس”، الدكتور إس يونغ:” إننا نقف على عتبة الثورة الصناعية الرابعة، وهي حقبة جديدة من الحوسبة والاتصال ذوي الأداء العالي، من شأنها تعزيز الحياة اليومية لجميع الأشخاص على هذا الكوكب”.

وأضاف دكتور يونغ قائلاً: “تدرك شركة “سامسونج إلكترونيكس” تماما أن التوصل إلى الحلول الفعالة والموثوق بها في قطاع السيليكون لا يتطلب عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف كما حلول التصميم الأكثر تقدما فحسب، ولكن أيضا علاقات تعاونية مع العملاء في مجال التعدين تستند إلى الثقة والرؤية المشتركة. إنّ “منتدى حلول التعدين” هذا العام مليء بأدلة دامغة على التزامنا بالتقدم في جميع تلك المجالات، ويشرفنا أن نستضيف ونتحدث مع أفضل وألمع الشخصيات في صناعتنا.”

وذكرت الشركة انّ الإصدار الجديد 0.1 لعدّة تصميم العمليات 3nm GAE PDK أصبح جاهزاً، مشيرة الى ان تطوير عملية الGAA (Gate-All-Around) بدقّة 3 نانومتر (3nm) أي تقنيّة 3GAE من سامسونج جار. وقد لاحظت الشركة اليوم أن الإصدار 0.1 من عدّة تصميم العمليات Process Design Kit (PDK) لتقنيّة GAE3 الخاصة بها قد تم إطلاقه في نيسان(أبريل) لمساعدة العملاء على الحصول على بداية مبكرة في أعمال التصميم وتمكينهم من تحسين القدرة التنافسية للتصميم إلى جانب تقليل الوقت اللازم للعمليّة (TAT).