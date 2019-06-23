“سامسونج إلكترونيكس” تدعم مخيمات مركز هيا الثقافي الصيفية

عمان- قدمت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، دعمها لمخيمي “المرح المتنوع” الصيفيين التابعين لمخيمات مركز هيا الثقافي المقامة ضمن برامج المركز الصيفية للأطفال.

وقد استهدفت “سامسونج” في المخيمين اللذين امتدت فعاليات كل منهما على مدار أسبوع كامل، عدداً من الأطفال الأقل حظاً، مستضيفة في أحدهما أطفالاً من مخيم شنلر، فيما استضافت في الثاني أطفالاً من مخيم حطين منهم عدد من ذوي التحديات الحركية والذهنية، مانحةً إياهم جميعاً الفرصة لتجربة أنواع الفنون المختلفة التي يقدمها المركز.

وجاء هذا الدعم من “سامسونج” لمخيمي “المرح المتنوع” امتداداً للشراكة الفاعلة بينها وبين المركز وحرصاً على دعم رسالته وأهدافه، وكجزء من نشاطات الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية التي تغطي مختلف القطاعات والفئات بالتركيز على فئة الصغار، مجسدةً من خلاله حرصها على إحداث التغييرات الإيجابية لدى هذه الفئة التي تشكل نسبة مرتفعة من نسيج المجتمع، وذلك عبر خلال إيصال الفنون على تعدد ألوانها لأكبر شريحة منهم لأهميتها في تنميتهم ثقافياً وفنياً بما يسهم في بناء شخصياتهم وتعزيز معارفهم والارتقاء بفكرهم وسلوكهم، بمن فيهم ذوو التحديات الحركية والذهنية الذين تسعى الشركة لدعم انخراطهم في الفعاليات والبرامج المختلفة على طريق تعزيز دمجهم بمجتمعهم وتفعل طاقاتهم.

وتميز كل من المخيمين بفعالياته وجدول برامجه التي تنوعت ما بين برامج الدبكة، وسرد الحكايات مع برنامج الحكواتي، والألعاب الدرامية، وألعاب الدمى، والتصوير الفوتوغرافي، فضلاً عن الألعاب والمسابقات الترفيهية المختلفة. ومن الجدير بالذكر أن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع “سامسونج” مع مركز هيا الثقافي والتي تمتد في عمرها إلى 5 أعوام، تعد واحدة من سلسلة الشراكات التي تجمع الشركة مع مختلف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الخبرة والدراية بالمجتمعات المحلية، والتي تسعى الشركة لتنفيذ مجموعة من المبادرات بالتعاون معها لتعظيم مدى الفائدة المرجوة من هذه المبادرات.