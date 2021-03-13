“سامسونج إلكترونيكس” تروج للسياحة في الأردن بالتعاون مع “الهيئة”



عمان- في إطار حملة ترويجية تم تدشينها مؤخرا بالتعاون بين شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، تم إطلاق فيلم دعائي تحت عنوان “بلدنا كل شي فيها وعم تستناك تكتشفها”، وذلك على قنوات الطرفين على منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي الفيلم الذي تم تصوير معظم مشاهده ولقطاته باستخدام كاميرا هاتف Galaxy Note 20 Ultra الاحترافية بدقة 8K التي تحول كل مشهد فيديو إلى صورة عالية الوضوح، من أجل تغيير الصورة النمطية حول إمكانيات المملكة والترويج لها كوجهة سياحية مثالية للمقيمين على أرضها وللسياح على حد سواء، مسلطا الضوء على التنوع البيئي والجغرافي والبيولوجي فيها، فضلا عن تسليط الضوء على الثقافة، والتراث، إضافة للمأكولات المتنوعة التي يقدمها المطبخ الأردني وغيرها الكثير.

وبمنظوره المختلف، يوثق الفيلم العديد من المعالم والمناطق التي تعد مثالية لأنواع مختلفة من السياحة، كالسياحة الثقافية وسياحة المغامرة والسياحة الرياضية، وذلك بالاستفادة من زخم التكنولوجيا الذي تنطوي عليها كاميرات الهاتف الاحترافية التي تتنوع بدورها بين كاميرا بزاوية فائقة الاتساع، وكاميرا بزاوية واسعة، وكاميرا للتصوير عن بعد، ورابعة للقطات العميقة، والتي أسهمت في إبراز جمالية المعالم والمناطق المصورة مع دقة وضوح ذات مستوى سينمائي، والتي تتيح الشركة لزوار معارضها الاستمتاع بمشاهدتها عبر شاشات أجهزة تلفاز QLED بدقة 8K التي يعرض عليها الفيلم.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير التسويق في “سامسونج إلكترونيكس” لمنطقة المشرق العربي، محمد العبدالله: “سعداء بتعاوننا مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، والذي ندعم من خلاله الجهود الحكومية لخلق صورة أفضل للأردن في نظر الناس.