“سامسونج إلكترونيكس” تطلق 3 إصدارات ضمن تشكيلتها لأجهزة الصوت



عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، مؤخراً، عن بدء الطرح الرسمي لتشكيلتها الجديدة من الأجهزة الصوتية للعام الحالي في السوق الأردنية، ووضعها بين يدي المستهلكين للتمتع بتجربة سمعية لا تضاهى.

وتضم التشكيلة الجديدة كلا من جهاز الصوت هارمان كاردون HW-Q70R من سامسونج والذي تم تصميمه وتطويره بالتعاون ما بين مختبرات الشركة للأجهزة الصوتية وشركة هارمان كاردون المملوكة من شركة “سامسونج إلكترونيكس”، ونظام الصوت HW-R450، وجهاز الصوت المدمج HW-N300.

ويقدم جهاز الصوت هارمان كاردون HW-Q70R الجديد تجربة تأسر الحواس وصوتاً واقعياً بنظام قنوات 3.1.2 بفضل نظامي دولبي أتموس وDTS:X المدعومين بتكنولوجيا الحزمة الصوتية من سامسونج، تمكن المستخدم من الاستمتاع بجودة صوت عالي النقاء. ويأتي جهاز الصوت هارمان كاردون HW-Q70R الجديد مزوداً بتكنولوجيا “Adaptive Sound الصوت التكيفي” الذي يسمح للمشاهد بسماع الأصوات بوضوح عند ضبط مستوى الصوت على الدرجة المنخفضة، بحيث يتسنى له سماع حتى المحادثات الهادئة بدون أي تشويش أو ضجيج، فضلاً عن قدرته على تحليل الإشارة الصوتية لتقديم صوت محسن تلقائياً يتناسب مع كل مشهد.

وفي ما يتعلق بنظام جهاز الصوت HW-R450، فإنه مزود بمضخم صوت لاسلكي، من شأنه أن يزيد من جودة صوت جهاز التلفاز وتضخيمه للاستمتاع بكامل المحتوى بصوت أكثر وضوحاً وتأثيراً. كذلك، يوفر هذا النظام تجربة صوت محسنة للألعاب من خلال تحسين الإعدادات التلقائية بجهاز الصوت من جودة الصوت المصاحب للعبة، وتقنيات إلغاء الأحاديث المتداخلة التي تزيل بدورها جميع الأصوات التي تشتت انتباه المستخدم، بحيث يتسنى له الاستماع فقط إلى الصوت الواضح القادم من الاتجاه المناسب.

أما بالنسبة لجهاز الصوت المدمج HW-N300 المصاحب لأجهزة تلفاز سامسونج، فقد تم تطويره مع إضافات من شأنها تعزيز تجربة المستخدم السمعية والبصرية. ويتميز جهاز الصوت المدمج الجديد باستخدام خاصية توسيع نطاق الصوت المحيطي، التي تعمل على توسيع مدى الاستماع على كلا جانبي الجهاز ومن أعلى لإصدار صوت عالي الجودة، بالتالي توفير تجربة صوت رائعة ذات تأثيرات محيطية تغمر الحواس. ويأتي جهاز الصوت المدمج مزوداً بمضخمي صوت وقناة صوت، ما يعطي تجربة صوت أعمق ومساحة أكبر بدون الحاجة إلى مضخم صوت منفصل.

هذا وتم تزويد جهاز الصوت المدمج HW-N300 بمنفذ USB 2.0 مدمج، يتيح للمستخدم الاستماع للموسيقى في المساحة التي يتواجد فيها؛ إذ ما عليه إلا توصيل القابس بجهاز يحتوي على بطاقة ذاكرة تحمل ملفاته الموسيقية، ثم الضغط على زر التشغيل.

هذا وتستخدم أجهزة الصوت من سامسونج خاصية البلوتوث أو شبكة الواي فاي للاتصال اللاسلكي بالأجهزة الأخرى كأجهزة تلفاز سامسونج أو أجهزة هواتف سامسونج بسهولة تامة، ما يمكن المستخدم من الاستمتاع بجودة فائقة للصوت من أي مكان في الغرفة التي يتواجد بها وبدون الحاجة لاستخدام أي أسلاك. هذا ويتيح الصوت المحيطي اللاسلكي إمكانية توسيع نطاق جهاز الصوت وترقيته إلى نظام صوت محيطي بسهولة تامة بدون استخدام الأسلاك.

وفي تعليق له على إطلاق تشكيلة أجهزة الصوت الجديدة للعام الحالي في المملكة، قال رئيس وحدة العرض المرئي لدى شركة “سامسونج إلكترونيكس” المشرق العربي، يحيى الشريدة: “فخورون بإصدار التشكيلة الجديدة من الأجهزة الصوتية من سامسونج، والتي تؤكد حرص الشركة على رفد أسواق المنطقة بأحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الشركة في عالم الأجهزة الصوتية، كما تؤكد سعيها المستمر لتعزيز ريادتها لصناعة الأجهزة الصوتية في المنطقة، خاصة السوق الأردنية التي نعيرها جل اهتمامنا، بتقديم طرازات عديدة بتقنيات متنوعة وحديثة، والتي من شأنها رفد جميع الزبائن والمستخدمين بأحدث الابتكارات والتقنيات لتلبية احتياجاتهم وأذواقهم”.