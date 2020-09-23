شركات وأعمال

“سامسونج إلكترونيكس” تكشف عن هاتف Galaxy S20 FE

منذ ساعتين
شعار سامسونج

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.


عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” عن قرب حلول الموعد المنتظر للكشف عن هاتفها المرتقب المخصص لعشاق هواتف Galaxy، هاتف Galaxy S20 FE الذي يُعد أحدث إضافات الشركة إلى عائلة Galaxy S20. والذي يشتمل على مجموعة من الابتكارات والميزات ومجموعة متنوعة من الألوان التي تأتي لتلبي مختلف الأذواق والطلبات، فضلا عن الكاميرات ذات الدقة العالية، والأداء المميّز. داعية زبائنها وعشاق علامتها التجارية وهواتف Galaxy للتعرف عليه بالانضمام إليها في الثالث والعشرين من شهر أيلول 2020 ضمن فعالية افتراضية مميزة عبر موقعها الإلكتروني على الرابط: www.samsung.com/levant.

مقالات ذات صلة

شراكة إستراتيجية بين “أوفتك” و”HP”

منذ ساعتين

رئيس جامعة الزيتونة الأردنية يكرم فريق “العلمية الصيدلانية”

منذ ساعتين

سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري يعود مجددا بحلة افتراضية

منذ ساعتين

أورانج الأردن تطلق منصتها لحلول “الحياة الذكية”

منذ ساعتين
انتخابات 2020
48 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock