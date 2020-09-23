“سامسونج إلكترونيكس” تكشف عن هاتف Galaxy S20 FE



عمان- أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس” عن قرب حلول الموعد المنتظر للكشف عن هاتفها المرتقب المخصص لعشاق هواتف Galaxy، هاتف Galaxy S20 FE الذي يُعد أحدث إضافات الشركة إلى عائلة Galaxy S20. والذي يشتمل على مجموعة من الابتكارات والميزات ومجموعة متنوعة من الألوان التي تأتي لتلبي مختلف الأذواق والطلبات، فضلا عن الكاميرات ذات الدقة العالية، والأداء المميّز. داعية زبائنها وعشاق علامتها التجارية وهواتف Galaxy للتعرف عليه بالانضمام إليها في الثالث والعشرين من شهر أيلول 2020 ضمن فعالية افتراضية مميزة عبر موقعها الإلكتروني على الرابط: www.samsung.com/levant.