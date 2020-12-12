“سامسونج إلكترونيكس” توقع اتفاقية مع مركز “STEAM” لتدريب المشاركين

عمان- إثر إطلاق النسخة المحلية الثانية من مسابقة “Solve for Tomorrow”، أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، مؤخراً، عن توقيعها اتفاقية تعاون جمعتها مع مركز “STEAM” الذي يعد من المراكز التعليمية المكرسة لإعداد الطلاب على مهارات القرن الحادي والعشرين، وذلك من أجل تدريب الطلبة المشاركين ممن سيتأهلون للمرحلة الثانية من المسابقة من خلال فريق عمل المركز. وسيتولى مركز “STEAM”، بموجب الاتفاقية، مهمة تصميم وتطوير البرامج التدريبية اللازمة التي سيتم إخضاع الطلبة المستهدفين لها، فيما يتعلق بمهارات التواصل وتعزيز المعرفة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) من خلال ورش عمل سيعقدها الطرفان معا، ما يضمن توجيه المتدربين نحو تحقيق أفضل النتائج الممكنة في هذه النسخة من المسابقة. ويعبر هذا التعاون الذي يعد الثاني من نوعه بين كل من “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” ومركز “STEAM”، والذي يأتي في أعقاب نجاح التعاون الأول الذي جمعهما ضمن النسخة الأولى من المسابقة، عن الأهداف التي يشترك بها الطرفان، والتي ترمي لتمكين الأجيال المقبلة من مختلف الفئات والشرائح بالتركيز على الشباب، وخلق قاعدة من رواد التغيير الاجتماعي الإيجابي، عبر مساندة أبناء هذه الأجيال في بلوغ أقصى طاقاتهم والتحول لأفراد فاعلين وأكثر إنتاجية ومسؤولية من خلال التأهيل والتعليم بالاستفادة من التكنولوجيا على طريق تحسين الحياة للوصول لغد أفضل.

وكانت النسخة الثانية من المسابقة والتي تنفذ هذا العام عبر الإنترنت على 4 مراحل، قد انطلقت في السادس من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وتستمر حتى العاشر من شهر نيسان (ابريل) المقبل. وتهدف المسابقة إلى تنمية الفكر الإبداعي وحس المسؤولية لدى طلاب المدارس، من خلال تحفيز الابتكار في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وتوجيه هذا الابتكار نحو إيجاد حلول للتحديات التي تلمس المجتمعات والبيئة المحيطة.