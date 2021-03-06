“سامسونج إلكترونيكس ” وأورانج تتعاونان لتعزيز قدراتهما

عمان – أعلنت شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال البيع المباشر، جمعتها مع أورانج الأردن مؤخراً، وذلك على طريق رفع مستوى التعاون بينهما لتعزيز مبيعات التجزئة وإثراء العروض المقدمة من الطرفين لزبائنهما.

وبموجب هذا التعاون، توفر أورانج الأردن في مختلف معارضها الموزعة على أنحاء المملكة أحدث ما ترفد به “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي” المملكة من ابتكارات ومنتجات علامة “سامسونج” العالمية من الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء، والملحقات والإكسسوارات، مع عروض وخصومات مميزة على مجموعة من المنتجات المختارة، بما يسهّل اقتناء الأردنيين لها بأسعار تفضيلية والاستفادة من مزاياها المتطورة.

وفي سياق متصل، ستتيح “سامسونج المشرق العربي” أمام أورانج الأردن تشكيلة من أجهزة التلفاز، والشاشات التي تتنوع بين شاشات العرض الحائطي، والشاشات فائقة القياس، والشاشات التفاعلية FLiP، والشاشات اللمسية والتعليمية، إضافة لشاشات إل سي دي، وشاشات الألعاب، لغايات استخدامها ضمن مشاريعها والمناقصات التي تعمل عليها، أو في حملاتها المختلفة.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير قسم الهواتف الذكية في شركة “سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي”، معتز العقرباوي: “سعداء بهذا التعاون الذي جمعنا مع أورانج الأردن، المزود والشريك الرقمي الرائد والمسؤول في المملكة، والذي نشترك معه في أهدافنا الرامية لإتاحة إمكانات العصر التكنولوجي أمام الأردنيين عبر ما نقدمه من ابتكارات وخدمات لتأدية الكثير من المهام والوظائف اليومية، خاصة في الوقت الذي باتت فيه مواكبة التكنولوجيا أمراً لا مفر منه مع تغييرها للطريقة التي نعيش حياتنا ونعمل وندرس ونتفاعل فيها مع بعضنا بعضا كما نقضي أوقاتاً ترفيهية بالاعتماد على التقنية الحديثة لنقدم قيمة تكنولوجية وحياتية.”