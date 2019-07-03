“سامسونج إلكترونيكس” و “SK Telecom” المشغل الأكبر للهواتف المحمولة في كوريا



عمان- أعلنت شركتا سامسونج إلكترونيكس و SK Telecom (SKM في بورصة نيويورك) اليوم، أنهما أتمتا بنجاح أول تقييم لقابلية التشغيل البيني بين نواة شبكة 5G في الوضع المستقل (5G Standalone Core) وأنظمة شبكات تجارية أخرى على شبكة 5G. تقرب هذه النتيجة الناجحة الشركتين خطوة أخرى من تسويق تقنية 5G في الوضع المستقل.

وطورت سامسونج وSK Telecom نواة شبكة 5G في الوضع المستقل بشكل مشترك، وهي لا تدعم فقط تقنيات تتضمن تشريح الشبكات وتطبيق نظام الوحدات على الوظائف القائم على معايير3GPP، بل توفر أيضا وظائف إضافية يستخدمها المشغلون منذ اعتماد شبكة LTE، وتشمل الفوترة وإدارة المشتركين ونظام التشغيل الملائم. يمثل تقييم قابلية التشغيل البيني المرحلة الأخيرة للتحقق من صحة نقل البيانات على شبكة 5G في الوضع المستقل، مما يدل على أن نظام الشبكة في الوضع المستقل جاهز للتشغيل للخدمة التجارية. واستخدمت كلتا الشركتين العديد من التقنيات المتطورة في تطوير نواة شبكة 5G في الوضع المستقل التي استخدمت للتشغيل البيني. وتشمل هذه التقنيات تقنية معالجة البيانات المتوازية (Data Parallel Processing) التي تؤمن جودة الخدمة والتحكم في الإرسال في وقت واحد، كما تقنية تسريع معالجة البيانات (Data Acceleration) التي تصنف أنواع الحركة المتشابهة وتوزعها، وتقنية تحسين المسار(Path Optimization) التي توفر تلقائيا معلومات حول حركة البيانات إلى النظام الأساسي لأجهزة الكمبيوتر المحمولة (MEC).

وقال جايهو جيون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم البحث والتطوير في الشؤون التجارية المتعلقة بقطاع الشبكات لدى شركة سامسونج لشبكات الأعمال: “تم بناء الهيكل الأساسي لشبكة5G في الوضع المستقل بتركيبة جديدة تماما، حيث نجحت الشبكة في تقديم أفضل خدمة 5G للعملاء والمؤسسات عبر العديد من الصناعات. إن الحفاظ على ريادة كوريا في الابتكارات في مجال الشبكات من خلال الاستثمارات المستمرة في تقنيات الجيل التالي أمر مهم بالنسبة لشركتي سامسونج وSK Telecom، وستواصل الشركتان تعاونهما في تطوير وتسويق شبكة 5G في الوضع المستقل.”